El Partido Obrero apunta a una construcción política alternativa

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

De cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, los candidatos a diputados nacionales van ratificando sus propuestas y haciendo un balance de lo que fue el año electoral, con el filtro de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), para llegar así a los comicios definitivos.



En ese marco, el candidato del Partido Obrero Eduardo Cantero manifestó estar conforme con los resultados de las últimas elecciones de septiembre, no sólo por el acompañamiento de la gente, sino también por el trabajo político y militante que se vio en las calles.



“En términos numéricos, no sólo sostuvimos sino que aumentamos la cantidad de votos en las Paso. También es cierto que aumentó la cantidad de votantes con respecto a las elecciones de junio. Pero hicimos un balance posterior positivo, primero porque pasamos las Paso, segundo porque además, en una elección tan polarizada donde a nivel nacional en general los medios solo hablan del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, acá en Misiones le agregás que muchos de los medios hacen eco en el Frente Renovador, haber sostenido y aumentado el nivel de votos es importante”, indicó en una entrevista con el programa Meta Data de Territorio TV.



Ponderó así el trabajo militante, con las reuniones que se hicieron en distintos municipios y determinó un crecimiento del partido, como también del caudal de votos.



“Además tiene un doble valor porque en las elecciones provinciales había 20 lugares en disputa, mucho más viable era colocar un diputado. En esta elección solamente hay tres lugares y en general la gente suele votar sólo a los más ganables o que ya vienen ocupando esos espacios, pero los resultados significan que los planteos que hacemos están llegando a una parte importante de la población y creemos que hay que llegar allí y reforzar”, explicó.



Asimismo, resaltó que “hay que tener en cuenta la crisis general que vivimos, económica y social, que tenemos hace años y se profundizó con la pandemia. Hay una especie de hastío y la gente busca otras opciones. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos llevaron ocho listas, hay que ver qué pasa con la gente que acompañó a las listas que no ganaron, si pueden sostener a todos los votantes”.



Mientras que explicó que el partido irá a la disputa electoral “más allá de los números”. “Venimos trabajando desde junio en consolidar una alternativa política constituida por los trabajadores, no solo en el plano de elecciones sino en las luchas políticas que hay en general. No hay que olvidarse del hambre en los barrios, la falta de agua potable, luz”, expresó.