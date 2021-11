Hasta el 11 se podrá justificar el no voto durante las Paso

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

La Dirección Nacional Electoral (Dine) recordó que las personas que deban justificar la no emisión del voto, podrán hacerlo hasta el viernes 11 de noviembre mediante la carga de datos en el sitio oficial del Registro de Infractores, donde se podrá subir el documento que avale la ausencia en las Paso. Para ello, deberán acceder al sitio infractores.padron.gob.ar y deberán exhibir la documentación emitida que justifique el no voto. En este sentido, recordaron que estaban exentos de no sufragar en los comicios primarios aquellos que estaban cursando la enfermedad Covid-19 como también aquellos que eran casos sospechosos.



Para quienes ya votaron en las Paso, es altamente probable que en las alecciones generales lo hagan en el mismo lugar, salvo casos excepcionales. Mientras, los ciudadanos que por algún motivo no hayan podido emitir su voto en septiembre, podrán conocer los datos de votación de las elecciones legislativas a través de la web.