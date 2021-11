“Le disparó sin ningún sentido”, dijo la hermana de la mujer baleada

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Las repercusiones por el procedimiento policial que terminó con una mujer de 27 años herida de un balazo de goma en el pecho continuaron ayer, tal como adelantó este medio en la víspera, con el relevo de los jefes de la División de Comando Radioeléctrico Oeste de la Policía de Misiones. También fueron apartados tres efectivos que participaron del operativo.



Además, desde el Ministerio de Gobierno, que dirige Marcelo Pérez, ordenaron “contención y acompañamiento” de profesionales de la fuerza para la víctima.



En un comunicado oficial por parte de la fuerza oficial, el funcionario expresó que “el honor y el prestigio de la Policía de Misiones no se puede ver afectado por la conducta inapropiada de una comisión que, en lugar de llevar paz y orden a un procedimiento, lo único que hizo fue aportar más desorden”.



En este contexto, El Territorio habló ayer con la hermana de la mujer atacada, Emilia (20), quien dio detalles sobre la evolución de su familiar y las preocupaciones que le generan a ella y el resto de su familia.



Pidió que el efectivo que manipulaba la escopeta pague por lo que hizo y también replicó lo que le dijo su hermana sobre aquella mañana.



“Ella me contó que estaba en la parada esperando el colectivo. La pelea era por Uruguay, no era donde ella estaba. También había una parejita y ellos -los policías- le agarraron y le empezaron a empujar, pero no tenían nada que ver. Le empujaron a los chicos”, empezó relatando, en coincidencia con lo que expresó la taxista que filmó el video del procedimiento que se hizo viral.



Y puntualizó sobre el momento del disparo: “En ese momento, cuando ella se da vuelta, el policía va y le mete un tiro. Se nota que fue de cerca”.



“Directamente le disparó nomás, sin ningún sentido. Ellos no estaban haciendo nada, los policías fueron los que los atropellaron”, insistió en otro tramo de la entrevista.



La joven amplió que los efectivos policiales no asistieron a la herida, ni llamaron a la ambulancia, sino que “directamente se borraron”. Fue otra chica -a quien no conocen y con quien todavía no pudieron hablar- la persona que pidió la asistencia médica e incluso la acompañó hasta el Hospital Madariaga.



Emilia dijo que Tamara, como se llama su hermana, había salido del local bailable momentos antes. Contó que ella hace trabajos como niñera, pero que ahora todo se vio interrumpido.



Esperan su evolución médica para saber cuándo le van a operar, algo que los tienen muy impacientes, porque ayer le habían dicho que una de las posibilidades era que vuelva así a su casa, sin intervención.



“Puede hablar, pero no puede caminar mucho porque le duele. Toda la mañana estuvo sangrando y los enfermeros dicen que le limpien”, detalló.



Consultada por el avance de la investigación, la entrevistada expresó que aún no tuvieron comunicación con representantes de la Policía y de la Justicia, aunque su hermana sí recibió a uniformados.



“Queremos que pague por lo que hizo, porque no tiene sentido lo que hizo este oficial. Le arruinó la vida, que pague por lo que hizo”, solicitó.



Respuesta oficial

En un comunicado oficial, ayer la Policía de Misiones confirmó que la Jefatura de Misiones ordenó “la inmediata remoción de la cúpula del Comando Radioeléctrico Oeste y el pase a disponibilidad de tres efectivos de la fuerza directamente involucrados en el hecho”.



Añadieron que no se descartan más sanciones en cuanto avance la investigación de Asuntos Internos.



Informaron que el comisario inspector Justo Bareiro estará al frente de la división Comando Radioeléctrico Oeste y será secundado por el subcomisario Alexis Roses.



También se instruyó a la Dirección de Asuntos Sociales la designación de un gabinete interdisciplinario, compuesto por especialistas de la fuerza, para trabajar en la contención y acompañamiento de Tamara.



Indagatoria

Como viene informando este medio, luego de conocerse el hecho las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón, decidieron que el sargento Alberto L. (35) sea detenido.



Está previsto que para la jornada de hoy sea trasladado a sede judicial, donde completará la audiencia indagatoria.



Según se reconstruyó, él y otros dos efectivos fueron comisionados por un “descomunal desorden” en la esquina de las avenidas Uruguay y Cabred cerca de las 7 de la mañana, para darles apoyo a los efectivos de la Comisaría Tercera e Infantería, que ya estaban allí.



La versión policial indica que, una vez en el lugar, varias personas se abalanzaron contra el grupo de policías. En ese momento el funcionario público efectuó el disparo.



“Se investiga para determinar si el disparo fue involuntario en medio de un forcejeo con las personas que intentaron entorpecer el procedimiento”, dijeron.



El tiro se produjo con un proyectil antitumulto de una escopeta marca Browning. La misma Policía incautó el arma y el cartucho, y le practicó la parafina al uniformado.