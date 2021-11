Comenzó el juicio por la tragedia de Gendarmería

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta empezó a juzgar ayer a cinco altos jefes de la GNA por el delito de “estrago culposo” por la mayor tragedia vial de la historia de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en la que tres misioneros perdieron la vida junto a otros 40 camaradas como consecuencia del despiste y posterior caída a un barranco de 25 metros de profundidad de un micro de la fuerza.



Entre los acusados también se encuentra un misionero.



Durante la audiencia del juicio que comenzó ayer se leyó la requisitoria formulada por el fiscal Ricardo Toranzos y se pasó a un cuarto intermedio para el 15.



Por la cantidad de testigos con los que cuenta la causa, se estima que el juicio se extenderá hasta el año que viene.



“Después de casi seis años de esperar y acompañar a los familiares, llegó el momento del juicio y tenemos grandes expectativas. Queremos transparencia y justicia: en todo este tiempo se escucharon muchas versiones sobre la política ligada a este hecho, por eso es que no queremos ni un dejo de poder sobre la verdad que buscan las familias”, dijo ayer el querellante Nicolás Vedia.



Las pericias realizadas en diciembre de 2015 habían determinado que las ruedas del vehículo habían cumplido su tiempo útil y que quienes ordenaron el viaje sabían que no debía circular.



Esto se confirmó con los testimonios del chofer y el mecánico del ómnibus, quienes revelaron que decidieron no viajar por ese motivo. Quienes ocuparon sus lugares murieron en el vuelco.