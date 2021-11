COP26: líderes mundiales buscan frenar la deforestación para 2030

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Los líderes mundiales reunidos en la COP26 (evento que se extenderá hasta el viernes 12 de noviembre) se comprometerán a detener la deforestación en 2030 gracias a 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados, medida denunciada por ecologistas como una “luz verde para otra década de destrucción forestal”.



“Países que abarcan desde los bosques septentrionales de Canadá y Rusia hasta las selvas tropicales de Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo respaldarán la declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra”, avanzó ayer la presidencia británica de la conferencia.



La lista de más de cien firmantes reúne a rebeldes climáticos como Brasil, Rusia o China, retrasados en su compromiso contra el calentamiento global, junto a naciones como Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos o los países de la Unión Europea.



En su conjunto, “reúnen el 85% de los bosques del mundo, una superficie de más de 13 millones de millas cuadradas” o 33,6 millones de km2, según el comunicado.



Paralelamente a este anuncio, la fundación estadounidense Ford indicó que 1.700 millones de dólares serán dedicados específicamente a los pueblos indígenas.



Esta alianza de cinco países junto a 17 donantes privados tiene como objetivo “apoyar los derechos de los pueblos indígenas y su papel como guardianes de bosques y de la naturaleza”, explicó su comunicado.



Pero el gran anuncio de los 100 líderes fue recibido como un jarro de agua fría por grupos ecologistas como Greenpeace.



“Hay una muy buena razón por la que (el presidente brasileño Jair) Bolsonaro se sintió cómodo firmando este nuevo acuerdo”, denunció Carolina Pasquali, directora ejecutiva de Greenpeace Brasil. Esto “permite otra década de destrucción forestal y no es vinculante”, agregó.



“La Amazonia ya está al borde y no puede sobrevivir a más años de deforestación. Los pueblos indígenas piden que se proteja el 80% del Amazonas para 2025, y tienen razón, es lo que se necesita. El clima y el mundo natural no pueden permitirse este acuerdo”, subrayó.



Bosques y selvas absorben casi un tercio del CO2 global emitido por la quema de combustibles fósiles, pero cada minuto se pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol, según la presidencia de la COP26.



Por otra parte, el 23% de las emisiones mundiales de CO2 proceden de actividades como la tala, la deforestación y la agricultura y 1.600 millones de personas -casi 25% de la población mundial- dependen de los bosques para su subsistencia.



El compromiso de “detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030 incluye un “paquete de compromisos económicos y políticos sin precedentes”, aseguró el gobierno británico.



Estas medidas se apoyarán en un fondo de 12 mil millones de dólares de dinero público aportado por 12 países entre 2021 y 2025, más 7.200 millones de dólares de inversión privada por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales.

Bolsonaro desligó a Brasil del cambio climático

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que su país, que posee el 60% de la selva amazónica, es parte de la solución y no el problema del cambio climático, en un mensaje grabado divulgado por la TV pública brasileña.



Lo hizo luego de que su país presentara ayer una nueva meta de reducción de gases de efecto invernadero, durante la participación del ministro de Medio Ambiente brasileño, Joaquim Leite, en un evento paralelo de la cumbre de Cambio Climático de la ONU en el Reino Unido, a la cual el jefe del Estado se ha negado a ir y prefirió quedarse de gira en Italia.



“Brasil es parte de la solución para superar este desafío global. Los resultados alcanzados hasta 2020 demuestran que podemos ser más ambiciosos”, dijo Bolsonaro en un mensaje grabado la semana pasada.



Por otra parte, el mandatario recibió ayer la ciudadanía honoraria de Anguilla Veneta, un pueblo del norte de Italia, en medio de protestas en contra y a favor, desatadas por la decisión de la municipalidad de la pequeña localidad de procedencia de sus ancestros.