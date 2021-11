Karting: Oberá le puso pimienta al Campeonato de Pista

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El Campeonato Misionero de Karting en Pista de la Femad tuvo otro gran fin de semana con un parque de 103 pilotos, marcando el récord y dando un espectáculo brillante en la Capital del Monte el domingo en la fecha organizada por el Automóvil Club Oberá (ACO).



Se llevó a cabo la penúltima fecha del año, con lo que esto significa, y dejó como ganadores a Juan Bautista Silvero (Escuela), Renato Longarzo Skanata (110cc.), Julio Da Silva (10HP), Mirian Rojas (Copa Damas), Maximiliano Hipólito (Cajeros Promocional), Diego Bogado (Máster 200cc.), Damián De Lima (Senior) y Adriano Lukoski en 4T Estándar.



Las grandes finales

En la Copa Damas, el comienzo fue muy parejo en una lucha cerrada entre Loreley Alegre, Miriam Rojas y Alicia Graef.



Finalmente Rojas se quedó con el triunfo segunda fue Graef y tercera Alegre. Aunque en los resultados tuvieron modificaciones tras la técnica final, finalmente, el kart de Loreley Alegre no pasó la revisión y el tercer escalón del podio quedó en manos de la local, Melisa Barrios.



En la categoría 10 HP comenzó comandando las acciones Martín Jaculsk, lo seguía Julio Da Silva y Manuel Freidrich, quienes también luchan por el campeonato.



En el cierre fue Da Silva el que logró despegarse y festejar, lo escoltaron Freidrich y Jackulski, 2° y 3°; respectivamente.



Los más peques dieron cátedra



Los más chicos del Pista Misionero mostraron un gran manejo de sus kartings . Fue realmente entretenida en todas las posiciones, con ese aliento particular de sus familiares en el kartódromo, en esta categoría que tiene en juego la Copa “Himpa”



La prueba terminó con triunfo para Juan Silvero, el pequeñín que consiguió su segunda victoria, escoltado por Lautaro Gritti y tercero, Mateo Panasiuk. Como es habitual, los 19 pilotos recibieron trofeos dando cuenta de sus inicios en esta actividad deportiva apoyado por sus padres.



En la 110cc., Santino Dolche largó primero, pero recibió una penalización (por cortar chicana), que lo dejó relegado en el clasificador y en busca de descontar las posiciones en el tiempo.



Así la punta quedó a merced para Renato Longarzo Skanata comandando las posiciones. El piloto Longarzo Skanata hizo sencillo todo porque tuvo un andar redondito hasta la bandera a cuadros. Segundo resultó Valentino Gorostiague y tercero fue Santino Dolche dejando a pleno la definición del campeonato para la última fecha.



En la Cajeros Promocional 2T, Maximiliano Hipólito partió de la mejor manera, seguido de cerca por su coterráneo por Fabián Carré (los de Leandro N. Alem). Con el pasar de las vueltas, el que escaló posiciones fue Nicolás Hettinger y se acopló con temple Agustina Tajada, en esta oportunidad la única mujer de esta modalidad, que demosró por qué es la ex campeona de Copa Damas.



Finalmente Hipólito no tuvo inconvenientes para llevarse un nuevo triunfo y obtuvo puntos importantísimos en su aspiración de alcanzar la corona en la última fecha. Además, en la lucha por el podio, Fabian Carré abandonó y así fue segundo fue Hettinger y tercera resultó Agustina Tajada.



Además, en la atrapante 4T Senior, el inicio ya fue demoledor desde las primeras vueltas. Luego de la adrenalina impuesta por el cambio de liderazgo en lo que duró la prueba, el que logró gritar su victoria fue Damián De Lima, segundo fue Yonatan Lukoski y tercero, Alan Bohn.



Un campeón anticipado

En la Máster 200cc., Diego Bogado dominó la categoría durante la mayor cantidad de vueltas, mientras que Robertino Lukoski lo medía de cerca. La pruaba se la llevó, lo escoltó Lukoski y se sumó al podio Cristian Fleck.



Pero el dato de la fecha fue que Santiago Prates se llevó el campeonato 2021 en forma anticipada en puntos, aunque oficialmente se consagrará en la última fecha.



La 4T Estándar cerró con moño la 7° fecha, con un récord de 30 pilotos de toda la región. Fue triunfo de Adriano Lukoski, el piloto de Gobernador Roca del DyL Competición, segundo resultó Mauricio De Lima y tercero fue Damián De Lima. Ayrton Bosse, el líder del campeonato, fue cuarto y el suspenso se trasladará hasta la última fecha.



Así el 27 y 28 de noviembre será el Gran Premio Coronación en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Rosamonte de Posadas, que contempla puntaje doble lo que hará más atractiva la definición de los campeonatos.