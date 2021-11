Battaglia e Izquierdoz aclararon versiones de la reunión entre Riquelme y los jugadores

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El entrenador Sebastián Battaglia y el capitán Carlos Izquierdoz pidieron hablar con los medios que estaban en el predio de Ezeiza para desmentir rumores sobre la reunión entre Juan Román Riquelme y los futbolistas de Boca el sábado pasado en el vestuario, tras la derrota ante Gimnasia por 1 a 0.



“Escuchamos que hubo gritos en la reunión con Román el otro día. No entiendo por qué esa necesidad de mentir, de hacerle creer a la gente cosas que no son. Sabemos todos los que es el ‘mundo Boca’, por eso estamos nosotros acá, para aclararlas. La verdad es que hay cosas que nos producen risas”, dijo el Cali Izquierdoz.



“Román en el vestuario nos dijo que teníamos que recuperarnos de lo que pasó, que tenemos un partido importante y que tiene una total confianza en nosotros. Fueron palabras de apoyo y de que están con nosotros”, dijo el defensor en referencia a la semifinal contra Argentinos por la Copa Argentina, a jugarse el miércoles en Mendoza.



“Con Román hablamos en el gimnasio o en Casa Amarilla. Algunos bajamos del micro porque otros estaban en el vestuario. Nosotros nos dedicamos a jugar y mejorar. En los últimos dos partidos no se dieron los resultados que queríamos y ahora queremos volver a una final”, agregó Izquierdoz.



Al respecto, sobre la situación de que Riquelme hiciera bajar a los jugadores del micro y reunirlos en el vestuario, Battaglia señaló que “Román (vicepresidente segundo de Boca) es una autoridad del club y decidió en ese momento que era importante dar su apoyo. Tomó la decisión y lo respetamos pero no fue una charla negativa. Debemos estar mas fuertes que nunca como grupo para el partido que viene”.