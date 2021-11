Del 9 al 17 de diciembre se llevarán a cabo los recuperatorios en Misiones

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

El Consejo General de Educación (CGE) provincial elaboró las definiciones para la evaluación, acreditación de los aprendizajes y promoción escolar para la finalización del bienio 2020-2021, en el marco de los acuerdos establecidos con todas las jurisdicciones del país en el Consejo Federal de Educación.



Así, se fijó una semana de recuperatorios del 9 al 17 de diciembre bajo el nombre de intensificación o complementación de la enseñanza, destinada a aquellos alumnos que tuvieron más dificultades durante el año y aún tienen saberes pendientes.



En tanto, aquellos que logren aprender todo lo requerido por los docentes, promocionarán y desde el 9 ya no tendrán que asistir a clases. La medida abarca al nivel primario y secundario de todas las modalidades.



Radioactiva dialogó al respecto con Alberto Galarza, titular del CGE, quien explicó: “Esta instancia es para aquellos estudiantes que tengan mayores necesidades pedagógicas y se busca que puedan lograr la intensificación de esos aprendizajes de tal modo que puedan alcanzar los objetivos que le proponen los docentes antes de fin de año”.



En este sentido, lo que se busca evitar es la conformación de mesas de exámenes ante tribunal para esas unidades curriculares que no hayan sido acreditadas en 2020 y 2021.



“Lo del año pasado tienen regularizado todo por las resoluciones del Consejo Federal de Educación que así lo establecieron, que no había repitencia y que no se podían tomar exámenes”, comentó Galarza.



Siguiendo esta línea, destacó: “Lo que le estamos pidiendo a los directores es que no generen mesas de exámenes sobre lo del año pasado porque para eso tuvimos los procesos de revinculación durante todo el año y estamos dando esta fecha especial del 9 al 17 para que puedan regularizar. Además hemos fijado que esa regularización la puedan hacer a través de trabajos de investigación, presentación de proyectos, que se busque la mejor manera”.



Asimismo, indicó que “aquel estudiante que ya tiene todas las materias regularizadas, que no adeuda trabajos, a partir del 9 de diciembre ya se libera”.



Finalmente, Galarza remarcó, dado el contexto de educación en emergencia, el concepto de unidad pedagógica referido al período entre 2020 y 2021, “para que los niños puedan promocionar y no quedarse, no repetir el año”.



Por otro lado, se estableció la misma fecha para la intensificación pedagógica y articulación de alfabetización para los niños de nivel inicial que pasan a primer grado.



Finalmente, está prevista una jornada de Proyecto Educativo Institucional (PEI) para todos los niveles de la educación obligatoria y superior para el miércoles 17 de noviembre, día en que los alumnos no tendrán clases.



Posteriormente, el siguiente feriado de este año será el sábado 20 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, ese fin de semana será largo porque el lunes 22 fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que tampoco habrá clases.



El último feriado del año será el del 8 de diciembre por el día de la Inmaculada Concepción de María.



El año próximo, las clases comenzarán el 2 de marzo y se prevén al menos 190 días de clases.



Cerrando el ciclo lectivo y de cara hacia el futuro, Galarza expresó: “Hemos tenido un buen año, no tuvimos pérdidas en términos de escolaridad, estamos cumpliendo con los días de clases fijados por Nación y proyectando para el año que viene un calendario escolar con 190 días de clases. Queda avanzar en el proceso de inmunización de los estudiantes, pensar en que los docentes mayores de 50 obtengan la tercera dosis de la vacuna contra el Covid porque aún estamos inmersos en la pandemia”.

Feriados y PEI