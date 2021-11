Casi 100 personas recibieron la tercera dosis en la provincia

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Ayer comenzó a aplicarse a demanda en todos los vacunatorios de Misiones la tercera dosis de la vacuna anticovid. Está dirigida a personas inmunocomprometidas desde los 3 años y a los mayores de 50 años que tengan el esquema completo de Sinopharm.



Según los datos del Monitor Público de Vacunación nacional, en Misiones fueron 99 las personas que se acercaron a recibir esta dosis adicional. Mientras, a nivel nacional, ya son 65.943 aquellos que recibieron la tercera dosis, también llamada “dosis adicional”.



Al momento de la vacunación, el primer grupo mencionado debe presentar un certificado médico y el carnet de vacunación.



En tanto, para las personas de 50 años y más que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm, según la información de estudios de efectividad de esquemas heterólogos y la disponibilidad de dosis, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó la aplicación de una tercera vacuna adicional si ya pasaron cuatro semanas o más desde la última vez que recibieron Sinopharm.Para ninguno de los dos grupos es necesario sacar turno.



Por otra parte, ya son 748.665 quienes recibieron la primera dosis en Misiones y 516.521 la segunda. Así, se aplicaron en total 1.268.457 vacunas.



La decisión de aplicar una tercera dosis en la provincia está en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de Nación, en acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).



“La cantidad de personas que estarían en condiciones de recibir la tercera dosis que son más o menos 86 mil, porque el resto no completó la segunda dosis”, había detallado el ministro Oscar Alarcón.



En principio, se decidió arrancar por los dos grupos antes mencionados, porque son “dos poblaciones que tienen menor capacidad de respuesta en sus sistemas inmunes”, señaló la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.



Se prevé hacia fin de año, en diciembre, aplicar un refuerzo para el personal de salud, decisión que será tomada en conjunto entre todos los ministros provinciales y la ministra Vizzotti.

Eficacia de Sputnik en mayores de 60

Un estudio, realizado por el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, confirmó una alta eficacia de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V para la protección de personas mayores de 60 años, comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Más de 660.000 individuos vacunados con Sputnik V y los fármacos de AstraZeneca y Sinopharm participaron en la investigación, cuyos resultados fueron publicados a finales de octubre en la revista The Journal of the American Medical Association (Jama). La mayoría de los participantes fueron vacunados con Sputnik V (el 63,5 %). Los especialistas determinaron que la inoculación completa (dos dosis) ayudó a reducir en un 88,1 % la tasa de infección con el coronavirus y se asoció con una reducción del 96,6% de la mortalidad. “El estudio vuelve a confirmar la gran eficacia de Sputnik V para proteger las personas mayores”, reza el comunicado del RDIF, que se encarga de la distribución y venta del fármaco.