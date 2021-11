Doble vacunación en niños que pide Paraguay desalienta tráfico fronterizo

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Poco a poco se registra cada vez más movimiento en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación, tras haber sido reabierto el 19 de octubre. Luego de 17 meses cerrado por la pandemia de Covid-19, el paso terrestre se habilitó en medio de mucha confusión respecto a los protocolos en una y otra orilla. Situación que luego de dos semanas persiste en algunos aspectos, como, por ejemplo, la exigencia del esquema completo de vacunación en niños y adolescentes.



En los fines de semana se repiten los casos de familias posadeñas que no pueden ingresar al vecino país y su única opción es dar la vuelta y volver. Es que en el puesto de control sanitario en Encarnación se solicita -como lo establece el Ministerio de Salud Pública paraguayo- que los chicos mayores de 12 años deben tener las dos dosis de la vacuna anticovid o bien someterse a un test de antígenos con resultado negativo. En tanto, en el puesto de salud ubicado en el Centro de Frontera argentino, en Posadas, informan a los viajeros que “Paraguay solicita doble vacunación a mayores de 15 años y que los menores de esa edad pueden cruzar con una sola dosis”.



Si bien no hay datos concretos respecto a la cantidad de familias impedidas de ingresar a Paraguay, el malestar se hizo evidente y los vecinos de Posadas se comunicaron con El Territorio. El trámite en el que se desata la confusión es en la frontera del lado posadeño, donde los ciudadanos antes de pasar por las casillas de Migraciones deben completar el “famoso papelito” que oficia de pasaporte entre un país y otro, con una serie de datos: número de DNI de los viajeros, fecha y hora del cruce, con un sello del Ministerio de Salud de la provincia. Para concretar el trámite se debe presentar, además de los documentos, el carnet de vacunación contra el Covid.



Más allá de la información errónea, lo que llamó la atención de las familias posadeñas que no pudieron ingresar a Encarnación el fin de semana es que se exige a los extranjeros algo que Paraguay todavía no cumple, como lo es doble vacunación en mayores de 12 años.



En caso de contar con ambas dosis, deberán transcurrir catorce días desde la aplicación de la segunda inoculación para, de esta manera, superar la instancia del testeo. La cartera sanitaria paraguaya recién comenzó a vacunar a mediados de octubre a la población de entre 12 y 17 años, por lo que se encuentran en la etapa de aplicar la primera dosis a los adolescentes.



Consultado al respecto, Francisco López, coordinador de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Salud de Paraguay, respondió que “la vacunación no es obligatoria, la opción es certificado de vacunas o test de antígenos”, siempre en referencia a mayores de 12 años.



En ese sentido, explicó que la campaña anticovid por el momento contempla a “mayores de 12 años con enfermedades de base y adolescentes de 16 y 17 años en general”.



En cuanto a la exigencia para ingresar al país cuando el mismo país todavía no avanza en esquema de vacunación completo en niños y adolescentes, López insistió: “Justamente hay países que ya vacunaron a mayores de 12 años y en aquellos que no vacunaron, la opción test de antígenos”.



Y añadió: “En el paso de frontera, el Ministerio de Salud no realiza (el test rápido), sí hay un laboratorio privado”.



“Igual, aunque estén vacunados deben mantener las medidas sanitarias, la vacuna no impide que te enfermes y sí te protege de las formas graves. China tiene rebrote de casos en población vacunada. Pero en los próximos días se estará vacunando a los menores”, agregó el médico.



Desde Salud Pública de Misiones informaron los requisitos para ingresar por la frontera terrestre. A modo de ejemplo, señalaron que si una familia paraguaya quiere entrar por el paso Roque González de Santa Cruz, sólo los adultos deben presentar doble vacunación y PCR.



En Argentina tomó celeridad la campaña de inmunización contra el coronavirus. Agosto fue catalogado como el mes de las segundas dosis y el inicio de la vacunación en adolescentes. Así, el 3 de ese mes se comenzó a inocular a chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades con la Moderna y el 12 de octubre se inició la aplicación de la primera dosis a niños de entre 3 y 11 años con Sinopharm y adolescentes sin factores de riesgo con Pfizer.



De hecho, puntualmente en Misiones, la semana pasada, convenio mediante con el Consejo General de Educación (CGE) arrancaron los operativos en las escuelas.

En Argentina, requisitos para mayores de 18

Hasta ayer, las medidas vigentes según la página web del Ministerio de Salud de Nación eran: “Los argentinos, argentinas y residentes que presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, PCR negativo 72 horas previas al embarque (...) Las personas extranjeras que no vengan por motivos turísticos y sean debidamente autorizadas por Migraciones para ingresar al país por motivos laborales o médicos, también deben cumplir con estos mismos requisitos”. El Territorio consultó a las autoridades sanitarias locales que ayer estaban en plena reunión virtual con funcionarios de Nación definiendo los requisitos para los menores de edad. No obstante, sin instrumento legal vigente, del lado argentino, en la cabecera de Posadas se informa que a los menores de 15 años no se les exige test de antígenos ni vacunación. Las exigencias o requisitos son para los mayores de 18 años.