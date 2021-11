Hipnótico se convirtió en el thriller más visto de Netflix

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Apostar al terror y al thriller psicológico parece ser una jugada fuerte a la ahora de elegir películas para que entren en el catálogo de Netflix.



Durante mucho tiempo, los consumidores de historias del género se sintieron “huérfanos” de este tipo de ficciones y ahora tienen su revancha. El Juego del Calamar (y las series coreanas que llegaron con esta ficción) o Misa de Medianoche, volvieron a abrir las puertas a este miedo que mete en la psiquis de cada uno de los protagonistas y también de los espectadores. Y al parecer, llegaron para quedarse, tal como lo demuestra el fenómeno Hipnótico.



El filme está protagonizado por Kate Siegel (La maldición de Hill House y Misa de Medianoche) que interpreta a Jennifer, una mujer que se encuentra en medio de una crisis personal y profesional y cae en manos de un hipnotizador con malas intenciones. Con este planteo, la película que se estrenó el 27 de octubre en la plataforma, de inmediato escaló posiciones y se convirtió en una de las ficciones elegidas por los argentinos en los últimos días y está recorriendo el mismo camino en el resto del mundo.



De regreso a la trama, Jennifer está atravesando una crisis existencial. Recién separada de su pareja y luego de haber perdido un embarazo y estar desempleada, no encuentra otro refugio más que quedarse en casa aislada y dedicarse a tomar vino. Una amiga intenta rescatarla de ese pozo en el que está y la invita a la inauguración de su casa donde también está su ex novio. Pero lo más inquietante va a ser la presencia de un médico terapeuta el doctor Collin Meade (Jason O’Mara que participó en las series Agents of Shield, The Good Wife y The Man on the High Castle) que se presenta muy amable, correcto y con intenciones de poder tratar a Jennifer para que salga de este punto ciego.



Maede es un hombre muy respetado y reconocido dentro del ámbito donde Jenn se mueve. Cansada de probar de todo y que nada le funcione, la protagonista decide apostar por este hombre que entiende que le propone algo distinto. Pero lo peor que hace esta mujer, es que se entrega ciegamente a un tratamiento que nada tiene de curación sino que más bien la va a llevar por el camino contrario.



El guión de Hipnótico está a cargo de Richard D’Ovidio (The Call), y por momentos cae en lugares comunes.



Desde el vamos entendemos que el médico tiene las peores de las intenciones entonces ese misterio queda resuelto en el comienzo. Ya en el primer encuentro, el terapeuta comenzará a utilizar sus métodos poco convencionales y lo que parecía una simple sesión se convierte en un juego macabro lleno de situaciones mortales y que conducen a Jenn a cometer horrorosos actos.



El elenco se completa con Dulé Hill, Lucie Guest, Jaime M. Callica y Tanja Dixon-Warren y la dirección está a cargo de Matt Angel y Suzanne Coote.



Lo que parecía ser un salvavidas para este momento de crisis termina siendo la peor de las pesadillas para esta mujer y todo su entorno.



Así a lo largo de los 88 minutos que dura Hipnótico, el espectador va a ser víctima de sobresaltos continuos provocados por las músicas terroríficas, los cambios de cámara y, por supuesto, por lo que ven en pantalla. Es un filme que te mantiene al borde del asiento todo el tiempo, y a pesar de recurrir a giros algo inesperados, es una opción más que válida para los amantes del terror.