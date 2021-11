Pablo Alborán: “Me faltan mil vidas para saber qué es el amor”

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

“Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz…”, dice una de las canciones que lo llevó al estrellato del reconocimiento mundial y es sólo una de las múltiples melodías que mantienen a Pablo Alborán como uno de los grandes talentos españoles de los tiempos modernos.



Ello lo confirman más de 20 nominaciones a los reconocimientos que entrega La Academia Latina de la Grabación. “La primera vez fue surrealista, no sabía ni qué eran los Latín Grammy. De hecho, llevé a toda mi familia a los premios”, recuerda Alborán.



Este año, por primera vez en su carrera, el artista español está nominado en las categorías principales: Canción y Grabación del año por Si Hubieras Querido. Y su último disco Vértigo, un disco que se gestó durante la cuarentena, está nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Tradicional.



“Feliz y agradecido pues valoro las nominaciones este año más que nunca, ya que ha sido un año donde sacar un disco ha sido un reto”, asegura.



Hace poco sacó el sencillo Llover sobre mojado, junto a Aitana y Álvaro de Luna. Una canción que le daba vueltas a la cabeza hace rato y no lograba poner en palabras hasta que se juntó con ambos.



En varias de sus canciones habla abiertamente acerca del amor, las decepciones y las rupturas, por lo que, al escucharlas se sienten a flor de piel sus interpretaciones a viva voz.



“Un disco significa algo diferente en el momento en que lo vives”, asegura. Y agrega: “Yo la soledad no la llevo bien. Aunque admite que sí le gusta la soledad elegida.



Sin embargo, durante la pandemia Pablo sintió una desconexión total, a nivel interno, a falta de contacto con sus productores, equipo y, especialmente, sus fans.



Por eso, el español asegura que el crear sus canciones en confinamiento no ha sido su método favorito, ya que, prefiere siempre sentir de cerca a quienes más quiere.



Aun así, el malagueño de 32 años está nominado a los Grammy Latino, por el trabajo discográfico que hizo a distancia. Y, por fin, podría obtener uno o varios megáfonos de la Academia de la Música.



Su vida íntima

Detrás de ese sutil artista, que en más de una ocasión ha cantado al amor y al desamor, hay un compañero fiel que se ha involucrado en todos sus planes: su perro.



Pablo confiesa que no tiene reparos en hablar con su mascota. Y asegura que más de una persona hace lo mismo: “Me imagino conversaciones que no he tenido. Cosas que no he dicho que me hubiese gustado decir”, refiere a este curioso hecho.



Su perro se limita a pasear y hacer de las suyas en las largas caminatas con Pablo, mientras éste lo utiliza como confidente. Incluso, tal vez es el único testigo de sus nuevas canciones. Especialmente, en tiempos de Covid.



Vértigo

Contrario a quedarse en completa quietud en confinamiento, Pablo decidió poner en marcha su proyecto musical y crear Vértigo que, por cierto, le valió cuatro nominaciones importantes como “Mejor álbum”, “Mejor Álbum Vocal Pop tradicional”, “Mejor canción del año” y “Grabación del año”.



Ni encerrado se detiene a crear joyas de las que acostumbra a mostrarle a su público. “Tengo una curiosidad por la vida, una inquietud constante y una pasión por todo lo que hago” refiere el malagueño.



Alborán se ablanda y añade en sus confesiones que, tras esta situación compleja que aún se vive, las emociones las valida mucho más de lo que solía hacer desde sus inicios. Por lo que, asegura ser “una persona que le da mucho valor a la emoción y al amor por supuesto”.



Su música ha sido el vehículo para muchos de sus fieles oyentes musicales. Y, es que, en medio de sonoridades urbanas poco sensibles y sin contextos de romances a la antigua, Pablo brota una pasión por la sensibilidad a través de la musicalidad. “Lo que haga sin pasión no me sale bien, si no me entrego al 100 por cien prefiero no hacerlo”.



Aunque parezca un experto total en temas amorosos –sus composiciones líricas podrían ser la confirmación – parece que no es así. El artista asegura que tiene un largo camino que recorrer en ese aspecto de la existencia.



“A mí personalmente me faltan mil vidas para saber lo que es el amor”, asegura. Y a pesar de que conoce una parte de este sentimiento, cree que cada relación es diferente. “Lo importante es que tu sí vuelques lo mejor que tengas de ti a quien se te acerque”, dice.



Para el artista, no todo es crear música. También prefiere distraerse viendo algunas series como Mare of Easttown de HBO, que es la última que lo ha vuelto loco. Y añade que no es un maratonista, pero Clickbait de Netflix es una que lo tiene enganchado: “Estoy terminando de verla”.



Y aunque no lo admitió al principio, también es una de las millones de personas que no se perdió El juego de Calamar. Su serie favorita, entre muchas, es la de Juego de Tronos de HBO.