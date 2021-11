Pitana le respondió a Gallardo por el cruce contra Estudiantes

lunes 01 de noviembre de 2021 | 19:28hs.

Marcelo Gallardo y Néstor Pitana tuvieron su cruce aparte en La Plata porque, en medio del empate en Estudiantes - River por la Liga Profesional, el entrenador se enfadó por una infracción cobrada a causa de un empujón de Enzo Fernández a Leonardo Godoy y mostró su enojo a flor de piel: "¡¿Qué cobrás, pelotudo?!". Sin embargo, el juez principal no se quedó callado y le respondió.

En diálogo con Paso a Paso, Matías Pelliccioni le consultó al árbitro mundialista por la calentura del Muñeco a cinco minutos de finalizar el partido: “Qué me lo diga acá de frente. La verdad, no sé. No escuché. Uno está concentrado en el partido y trató de estar lo más presente posible en este tipo de encuentros. Como dijo yo, los de afuera son de palo. Uno trata de jugar su partido y hacerlo correctamente”.

En un tono bromista y descontracturado, Pitana evitó entrar en polémicas con el técnico del equipo líder de la Liga Profesional, con quien ya posee un historial con anteriores encontronazos en los últimos tiempos.

La bronca de Gallardo

En conferencia de prensa, al Muñeco le preguntaron si terminó enojado con el árbitro y primero aseguró que no, aunque con el correr de la respuesta fue sincerándose: "Yo vivo los partidos así y a veces me enojo con los árbitros, como todos. Contra Pitana no tengo absolutamente nada. A veces me enojo porque a veces ve cosas que solo él ve. Tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso. Para los dos lados, siempre me pasa lo mismo. No me gusta, pero ¿qué va a ser? Hay que replantearnos todos. Me enoja porque cuando le queres hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar, pero nada más que eso", manifestó.