Arranca hoy el debate oral por el femicidio de Vilma Mercado

lunes 01 de noviembre de 2021 | 8:45hs.

Villar está detenido en la UP III de Eldorado hace dos años.

Hoy, a partir de las 8.30, en el Tribunal Penal Uno de Eldorado, comienza el debate oral para esclarecer el femicidio de Vilma Mercado (19), hecho por el cual permanece detenido como único imputado y pasible de ser condenado a prisión perpetua el soldado Carlos Luis Leandro Villar (21).

El juicio tendrá un total de cinco audiencias que se desarrollarán desde hoy hasta el jueves, mientras que la última jornada fue programada para el próximo lunes.

Para hoy se prevé la apertura del proceso con la lectura del auto de elevación a juicio de la causa, en tanto que luego el imputado tendrá la oportunidad de prestar declaración ante las partes.

En esa instancia, el joven podrá brindar su versión de los hechos o bien permanecer en silencio sin que ello le signifique presunción de culpabilidad alguna y con la posibilidad de pedir palabra en cualquier momento antes del cierre de la etapa de incorporación de pruebas.

Se prevé, además, la declaración de una decena de testigos, principalmente policías, peritos, familiares y amigos, tanto de la víctima como del acusado, quienes deberán volver a contar lo que saben, vieron u oyeron respecto a lo sucedido.

Entre todos revivirán el horror que padeció la muchacha, etapa dura pero necesaria para el proceso. La madre de la víctima, Estela Leite, es consciente de ello y así lo manifestó a este diario cuando se confirmó la fecha de debate: “Cuando me confirmaron la fecha del juicio sentí algo que no había sentido nunca antes desde que perdí a mi hija. Sentí una desesperación y sentí que ahora voy a tener que aceptar que mi hija está muerta. Siento que recién en el juicio me van a confirmar que mi hija fue asesinada”.

Entre las testigos citadas también se encuentran dos amigas de Vilma, quienes actualmente residen en Corrientes y para quienes se organizaron rifas para costear sus viajes hasta Eldorado.

“Es importante que declaremos porque éramos amigas íntimas de la víctima. En una oportunidad, meses antes de su desaparición, él fue a buscarla a un lugar donde yo estaba. No logré verlo, pero sí sabía que Leo Villar la iba a ir a buscar”, señaló una de ellas al diario El Litoral de Corrientes.

El soldado Villar llega a esta instancia detenido e imputado por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de homicidio agravado criminis causa, alevosía y femicidio”, figura bajo la cual es pasible de ser condenado a prisión perpetua (35 años de prisión efectiva).

En representación del Ministerio Público Fiscal y a cargo de la acusación estará el fiscal Federico Rodríguez, mientras que como defensor del único imputado estará el letrado particular Carlos Santiago Benítez. El Tribunal encargado de dirigir el proceso, en tanto, estará conformado por los camaristas Atilio León, Lyda Gallardo y un magistrado subrogante.

En la investigación intervinieron el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, y la Fiscalía de Instrucción Tres de la misma ciudad, cuyo titular es Horacio Paniagua.

La investigación

El caso Vilma comenzó a investigarse como una desaparición de persona, ya que la joven había salido de su casa en el barrio Las Orquídeas de Iguazú el miércoles 23 de octubre de 2019 y nunca regresó. Al día siguiente su familia radicó la denuncia.

A partir de ahí, los pesquisas fueron tratando de reconstruir los últimos pasos de la muchacha y así obtuvieron el dato de que esa noche ella tenía previsto encontrarse con un joven. Vilma les contó esto a sus compañeras, pero no reveló la identidad del sujeto y después de ello su WhatsApp estuvo en línea por última vez el jueves 24 a las 00.05.

Finalmente, los investigadores pudieron determinar quién era el muchacho y se trataba del soldado ahora imputado, quien en esa primera entrevista con la Policía -aún como testigo- tuvo contradicciones en su relato, pero además de ello hubo otros elementos que lo dejaron definitivamente bajo la lupa: lesiones en sus manos y un chip de teléfono.

Luego de eso, allanaron su casa y allí hallaron más elementos comprometedores, entre ellos el celular de Vilma, una soga y una cinta de embalar, objeto que tomó mayor relevancia en la causa tras el hallazgo del cadáver de la víctima, el viernes 25.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un monte ubicado al costado de la ruta nacional 12, en cercanías de una antena repetidora de TV y a unos 15 kilómetros del casco urbano de Iguazú, zona que suele ser concurrida por varias personas para encuentros íntimos.

La muchacha tenía los pies atados con una soga y el rostro encintado, lo cual la terminó asfixiando y provocando la muerte, según estableció la autopsia. La víctima además tenía las prendas íntimas bajas y se constató que había sido abusada sexualmente.

Los familiares de Vilma luego recordaron que ella soñaba con ingresar a la Gendarmería, pero luego conoció a Villar por Facebook y éste había prometido ayudarla.

Incluso, ese jueves 24 el soldado estuvo en la casa de Vilma y expresó que quería ayudar a encontrarla, pero a medida que aumentaban los cuestionamientos hacia su accionar, aparentemente incurría en contradicciones que lo dejaron bajo sospecha.

“Él me había comentado que se iban a ver ese día, pero que ella le canceló porque al final se iba a ver con otro chico, cosa que nada que ver. Fue todo raro”, recordó en ese momento Leite.

Con todo esto sobre el tapete y el muchacho detenido, los pesquisas judiciales comenzaron a trabajar para transformar todos los indicios recolectados en elementos de prueba y para ello se ordenaron varias medidas cuyos resultados permitieron robustecer el expediente.

Según detallaron, entre los elementos clave que obran en la causa se encuentran los estudios que certificaron que la lesión que Villar presentaba al momento de su detención era compatible con una mordedura y con la cavidad bucal de la víctima.