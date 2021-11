Octubre fue el mes con menos casos y tuvo sólo una muerte por coronavirus

lunes 01 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Octubre fue el mes con menor cantidad de casos de coronavirus en el año en todo el país, situación a la que Misiones no fue ajena. Llegando al final de un año turbulento, la calma sanitaria comenzó a instalarse y la tierra colorada marcó su mejor mes: en octubre el Ministerio de Salud Pública reportó un solo fallecido por Covid.

Se trató de una paciente de Apóstoles que presentaba comorbilidades y que no estaba vacunada por decisión personal. De esta manera, los decesos a causa del Sars-Cov-2 llegaron a 703 desde el inicio de la pandemia.

En tanto, la baja de casos fue abrupta: de 650 registrados en septiembre, en octubre fueron 187. Es decir, la disminución porcentual fue del 71,23 por ciento. Mientras, de 11 fallecidos, la caída fue a solo una persona, en la que se destacó un lapso de un mes entero sin decesos: del 27 de septiembre al 27 de octubre.

Como consecuencia de la baja de casos, disminuyó la cantidad de internados. A principios de este mes, una sola persona ocupó una cama en el sistema de salud de la provincia y hasta ayer los internados eran cinco.

Este nuevo panorama -que se replica en todo el país- resulta sumamente alentador y se atribuye principalmente al avance de la vacunación.

La campaña de inmunización contra el coronavirus registra en la Argentina un total de 60.252.265 dosis administradas, de las cuales 34.219.447 corresponden a la primera aplicación, mientras que 25.984.180 completaron la dosificación.

En Misiones, un total de 1.264.152 personas ya fueron inoculadas con al menos una dosis. Esto dio paso a la flexibilización de actividades, como así también a la presencialidad plena en las escuelas y la apertura de los pasos fronterizos.

Flexibilización

El viernes, Oberá eliminó las restricciones en la nocturnidad y se volvió a los horarios prepandemia en bares y boliches, como así también para shows en vivo.

Así, se sumó a los municipios que en las últimas semanas fueron flexibilizando horarios y actividades y volviendo a los horarios establecidos antes de la pandemia.

Previamente, el jueves, Capioví tomó la decisión de reabrir locales bailables y para ello se emitió una resolución con ciertos protocolos que se deben cumplir.

De esta manera, se sumó a Posadas, Garupá, El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Puerto Rico, que ya habían resuelto habilitarlos días atrás.

En general, las normas de bioseguridad son las mínimas aplicadas en todos los rubros, tales como la colocación de alcohol en gel al ingreso y egreso de las personas al local, como así también en acceso a sanitarios, barras y en todo espacio común y el uso de barbijos.

Por su parte, hasta la semana pasada el Comité de Crisis de Eldorado se encontraba realizando la puesta a punto para extender el horario de actividades comerciales y recreativas.

A nivel nacional, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se aumentará el aforo en los eventos masivos, no sólo del fútbol, al 100% a partir del 16 de este mes y recomendó seguir inoculándose para completar los esquemas de vacunación. Además, resaltó que la mortalidad sigue descendiendo en la semana consecutiva número 20.

La funcionaria dijo que octubre fue el mes con menos casos de coronavirus en el año, destacó que la situación se mantiene estable, aunque hay que seguir monitoreando para ver cómo evoluciona, y que la variante Delta está aumentando la proporción del número de infectados.

Por otro lado, explicó que se eliminará el test de antígenos para todos los vacunados y el PCR entre el quinto y séptimo día para las personas vacunadas que ingresen al país.

Vizzotti también dijo que los menores de 18 años vacunados y no vacunados, argentinos y extranjeros, serán eximidos de cumplir la cuarentena al ingresar al país, que las personas mayores de 18 años extranjeras que quieran viajar por turismo a la Argentina no tendrán autorizado el ingreso si no están vacunados, pero sí podrán hacerlo, en cambio, los menores de esa edad.



En cifras

71,23%

La cifra representa la disminución de casos de Covid durante el último mes. Septiembre había tenido 650 y octubre tuvo 187.

1.264.152

Son los misioneros que ya fueron inoculados con al menos una dosis. Esto dio paso a la flexibilización de actividades.

