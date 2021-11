Pesca: malestar de los pescadores por la cancelación de la fecha por alerta meteorológico

lunes 01 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El fin de semana Puerto Rico iba a ser sede de la 3° fecha del Provincial de Pesca, pero Prefectura Naval, con sede de esa localidad, canceló la competencia por alerta metereológico cuando la jornada dominical amaneció con un día espléndido.

Según explicaron los pescadores que acudieron a la competencia desde distintos puntos de la provincia, el torneo “18 horas de pesca embarcada” iba a comenzar el sábado, pero por la inestabilidad del clima se reprogramó para hacer un torneo corto en la jornada de ayer.

Ya cuando el reloj marcaba las 7, se bajaron a las numerosas lanchas y cuando se disponían a la largada una hora después, se hizo presente un hombre de la prefectura local y canceló la competencia por alerta meteorológico nacional, no local, ni regional, según relataron los presentes, que no podían entender la situación de la cancelación ya que no había mal clima y el alerta no era local.