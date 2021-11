Fiesta Raíces y un cierre marcado por la emoción

lunes 01 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

La Fiesta de Raíces de Jardín América -que se desarrolló desde el pasado jueves hasta ayer- reunió emociones, respeto por las raíces, pasión por compartir las tradiciones, sabores y talentos. El público disfrutó con gran participación todos los días y se notó la alegría de volver a la presencialidad.

La elección de reinas se llevó a cabo hasta la madrugada de ayer y coronó a Darife Tebecheri, la representante de la colectividad sirio libanesa, quien además de convertirse en la flamante soberana de la fiesta, fue electa por sus compañeras como Miss Amistad. A su reinado se suma Yuliana Lagutt, postulante por la colectividad húngara, quien fue electa por el público y se consagró como reina virtual de la gran fiesta.

“Muchas gracias, no puedo creer. Estoy muy emocionada”, fueron las primeras palabras de Tebecheri como soberana electa y continuó:

“Quiero agradecer a las chicas que me eligieron Miss Amistad, gracias por este hermoso gesto. Quiero también dar gracias a todos mis seres queridos, a mi colectividad, todos me acompañaron y me apoyaron desde un primer momento”.

A su vez, la joven nombró en sus reconocimientos a la comisión organizadora del evento y al jurado para que todo se pueda hacer posible.

Por su parte, Yuliana Lagutt, electa en la votación virtual, habló ante el público y dijo con voz algo quebrada por la emoción: “Muy agradecida a mi comunidad por darme el espacio, a quienes trabajan en la cocina, a todos los que me apoyaron. Valoro muchísimo porque estuve en el trabajo detrás del escenario y vi lo difícil y complicado que es estar acá para hacer lo mejor posible esta fiesta, por eso estoy orgullosa de estar acá y representar a la colectividad húngara”.

La primera princesa posicionó a la integrante de la colectividad alemana, Verónica Soledad Lizznienz Gansel, y la segunda princesa de la actual edición por decisión del jurado es Camila Nagayoshi, representante de la comunidad japonesa. Ambas, tras recibir los obsequios por parte de los anfitriones de la fiesta, como así también personas invitadas, saludaron al público y recibieron el cálido aplauso de todos los presentes.

Una edición especial

Las cuatro noches de Raíces se llevaron a cabo con gran participación del público y desde la organización rescataron un balance muy positivo. La fiesta contó con la presencia de jardinenses -quienes todos los años participan desde hace ya 29 ediciones-; además, recibieron visitas de otros puntos de la provincia como Posadas, Corpus, Puerto Rico, Capioví, Santo Pipó y otros municipios.

Además de disfrutar de las propuestas gastronómicas y tradicionales de cada colectividad, el público también pudo ser parte de los números artísticos que se montaron sobre el escenario mayor. Los Mitá, El Aspirante, Fabián Meza, y Benítez y Benítez -además de los representativos ballets- fueron algunos de los encargados de llenar de música y danza la gran fiesta.

Tanto las diferentes colectividades como los organizadores de la puesta destacaron la alegría y necesidad de las personas de reencontrarse presencialmente para celebrar las raíces, ya que -como cuentan- “participar de este tipo de eventos promueve el respeto por la diversidad y a la vez genera nuevamente espacios para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con la sociedad entera”.

La cálida y gran atención a los comensales en las colectividades se pudo notar a simple vista, donde en las comunidades alemana, húngara, japonesa, italiana, ucraniana, española, paraguaya, polaca y sirio libanesa, además de la presentación de la colectividad Argentina, se servían platos típicos de cada región, y familias y amigos se reunieron para compartir y revivir gratos momento.

El cierre de la edición 29 de Raíces se dio ayer, con un almuerzo comunitario que volvió a recibir una enorme cantidad de comensales en las colectividades. El evento continuó por la tarde con juegos para los niños y el cierre se llevó a cabo de la mano del grupo Suena Sanfona, de Jardín América, también con un gran marco de concurrencia y entrada libre.