Un Jueguito que derivó en cirugía

lunes 01 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Luciano Pereyra recordó que terminó siendo operado de los meniscos por jugar a lo bruto con Guido Kaczka.

“Estábamos grabando Los pensionados y estábamos en exteriores. Había una pelota y empezamos a jugar al fútbol medio a lo bruto, dos tontos jugando bruto, y en un momento cuando él se da vuelta, me doy vuelta yo también y me queda la rodilla en el aire.

Me rompió el menisco y no pudimos terminar de grabar”, recordó el cantante en PH Podemos hablar. “Me terminó llevando él al sanatorio, me hicieron placas, radiografías y a la semana me tuvieron que operar de los meniscos”, contó.