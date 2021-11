“Hay chances de que el Covid sea endémico y la vacunación será de manera periódica”

lunes 01 de noviembre de 2021 | 0:05hs.

La vuelta a la normalidad tras casi 18 meses de pandemia supone nuevos interrogantes sobre el futuro: ¿el coronavirus estará siempre en la humanidad? ¿Con el Covid-19 se repetirá lo sucedido con la gripe A en 2009, que tras el brote se incorporó la vacuna todos los años? ¿Podría ya definirse como una enfermedad endémica, es decir, que afectará de manera permanente a la población?

“Hay alta chance de que el Covid pueda quedar como patógeno respiratorio endémico y con las características que hemos visto respecto de la extensionalidad del virus Sars-Cov-2, sabemos que puede tener mejor transmisión en pleno invierno pero también puede haber cuadros en verano”, responde en diálogo con El Territorio, el infectólogo Tomas Orduna.

Desde su domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) responde a la requisitoria de este medio, pero antes rememora sus anécdotas en Misiones y confiesa el inmenso cariño que siente por esta provincia. “Es hermosa Misiones, y de Posadas, me encanta La Placita, que encantador ese espacio”, comenta el especialista que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional por la situación epidemiológica.

Orduna visitó Posadas y Puerto Iguazú en varias oportunidades, para dictar talleres y capacitaciones por diferentes temas, entre ellos dengue, y sobre todo leishmaniasis visceral.

Entre sus definiciones más importantes se destaca la necesidad de completar los esquemas de vacunación y explica la diferencia entre tercera dosis, que el caso de Misiones comienza hoy, y la dosis de refuerzo, que comenzará a aplicarse a fines de este 2021.

De forma tácita, se autoproclama militante del barbijo porque previene no sólo de Covid, sino de otras enfermedades. Y advierte una cuestión clave para la situación sanitaria de la región: estar alerta ante los casos de dengue que puedan aparecer. El equipo médico debe estar alerta en esta temporada para diagnosticar y diferenciar dengue y Covid.

“Supongamos que el cuadro es febrícula, decaimiento y dolor de cabeza, eso puede ser Covid o puede ser dengue, en el equipo de salud debe estar alerta porque puede ser cualquiera de las dos enfermedades o bien las dos enfermedades en simultáneo”, dice Orduna.

Justamente, el Ministerio de Salud local en un trabajo conjunto con los municipios lleva adelante el Levantamiento Rápido Único de Índice de Aedes Aegypti (Liraa) que oficia de indicador larvario para dar cuenta el riesgo de un brote de dengue. La capital misionera difundió los resultados la semana pasada. Según los datos del municipio posadeño, descendió del 9,4% al 7,21 % el indice de viviendas que significa la cantidad de criaderos de mosquitos cada cien casas. En tanto, algunos barrios arrojaron 14% de índice de viviendas como Las Dolores Sur. Los recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 5% para evitar un brote.

Arranca una nueva etapa de la campaña de vacunación anticovid; a determinada población se le aplicará una tercera dosis o también llamada dosis adicional. ¿Qué beneficios o finalidad tiene esta etapa?

Es una tercera dosis que en realidad tenemos que denominar dosis adicional para dos modelos de personas. Hay que diferenciar la dosis adicional del refuerzo que es para toda la población.

La dosis adicional tiene dos población objetivo; uno, es para los inmunocomprometidos, es decir, que tienen alteraciones en sus defensas y, dos, para los mayores de 50 años que estén vacunados con esquema doble de Sinopharm. Esos dos modelos de personas recibirán una dosis adicional lo que significa cambiar un esquema que originariamente era de dos dosis por tres dosis. Esta tercera dosis se considera parte de un esquema de vacunación primario a completar. En un grupo - el de inmunocomprometidos- por su alteración de su sistema inmunológico y en el otro grupo si bien es una muy buena vacuna Sinopharm mayor al 80%, pero ese porcentaje en mayores de 50 años va reclinando, en base a este inmunoefervencia se da una tercera dosis para completar el esquema primario. Y después vendrá la tercera dosis a toda la población. La gente que recibirá esta dosis adicional también recibirá un refuerzo.

El refuerzo comenzará desde diciembre con el personal esencial del sistema de salud.

¿Hay experiencias de otros países?

En Chile están haciendo tercera dosis a los que vacunaron con Sinovac, con fórmula de virus inactivado, es decir, virus muerto. Hay otros modelos en los que se empezó a sugerir agregar una dosis más como con la vacuna Janssen . Ahí es donde se mezcla adicional o refuerzo. El adicional es para un modelo porque quedó cortito en cuanto a la respuesta final de su nivel de eficacia y es independiente de dar refuerzo todos los años.

¿El Covid se convertirá en una enfermedad endémica? ¿estará siempre entre nosotros, como fue la gripe A después de 2009?

Hay alta chance de que el Covid puede quedar como patógeno respiratorio endémico y con las características que hemos visto respecto de la extensionalidad del virus Sars-Cov-2, sabemos que puede tener mejor transmisión en pleno invierno porque tiene que ver con las actividades del ser humano y donde realizan esas actividades, teniendo en cuenta que es un virus que se transmite por vía aérea; pero hemos visto que se transmite también en pleno calor. Por ejemplo, la cepa tropical Manaos nació con 40 grados de temperatura y 90 % de humedad y la variante se distribuyó por América y por el mundo.

Va a quedar como un patógeno respiratorio de condición endémica con mayor tasa de incidencia en invierno pero con la posibilidad de generar cuadros en verano en zonas tropicales como ya quedó demostrado.

Y en ese sentido, es de suponer que se vacunará todos los años...

Veremos qué pasa cuando progrese la vacunación de manera más homogénea, recordemos que en América tenemos un lugar como Haití que no tiene ni siquiera un 5% de población vacunada con una dosis. Necesitamos un mundo vacunado de manera homogénea.

Ahora, en el G20, el director de la OMS pidió que consideren de una vez por todas mejorar la compra y distribución del mecanismo Covax, para las vacunas lleguen a todos los lugares.

A lo largo de los tiempos por venir, veremos si tenemos que vacunar todos los años, cada cinco años o cada diez, es futurología como todo en Covid, pero hay una chance de que haya que hacer una vacunación periódica.

Hubo un aumento de casos en Buenos Aires, y sobre todo en jóvenes. ¿Que tendríamos que hacer las otras provincias para evitar aumento de contagios?

En las últimas 48 horas tiende a bajar de nuevo. A la luz de lo que uno mira, pensemos en nosotros y pensemos en Gran Bretaña que tiene tan serios problemas que estos días anduvo por 40 mil casos; ¿qué nos diferencia de Gran Bretaña? En el área del Amba seguimos básicamente y de manera espontánea utilizando el barbijo, cuando se habilitó que la gente camine en las calles sin barbijo.

Todavía se controla la temperatura cuando entras a un negocio. Creo que las medidas no farmacológicas en nuestro modelo se han incorporado fuertemente a la rutina de los habitantes, más allá de las disposiciones de los DNU.

Gran Bretaña es la antítesis, la gente ya no quiere volver a usar barbijo, de hecho el propio Gobierno al declarar el Día de la Libertad, con quema de barbijos casi, desalentando las medidas no farmacológicas...

El barbijo, Misiones todavía lo exige, de hecho hay una ley ¿hasta cuándo sería recomendable? o ¿qué variables deben confluir para eliminar el tapabocas?

Por supuesto que en verano es más difícil llevar un barbijo por las altas temperaturas, pero dependerá de los números que tengamos, y poder mirar hacia atrás y evaluar en el Cifesa y con los ministros de todas las provincias. En determinadas circunstancias estaría bueno que lo tengamos siempre a mano; si estoy con alergia y tengo que desplazarme a hacer un trámite lo ideal es hacerlo con barbijo y alcohol en gel. En Oriente, lo han hecho. Son prácticas que son positivas incorporarlas desde todo punto de vista, porque no nos van a prevenir solo del Covid sino de otros patógenos que pueden provocar los clásicos cuadros de diarrea, o de adenovirus. En algún momento, cin programas de vacunación tan poderosos, pensando en Sur América, vamos muy bien con el plan de vacunación.

En Argentina, para el 31 de diciembre el 90% de la población debería estar vacunada.



Se acercan las vacaciones, más movimiento de gente, ¿qué deberíamos tener en cuenta para evitar un rebrote?

En cuanto a los testeos, hay que hacer lo que pidan los países limítrofes. Y lo otro, es la condición de estar vacunados. Nos adaptaremos a eso: PCR no más de 72 horas previas y esquema de vacunación completo, así se va a manejar el mundo. Y por lo demás manejarnos con los mismos cuidados que se tiene el que vive en Posadas, como el que vive en Buenos Aires, o en el mercado de Encarnación. Queda claro que las vacaciones representan un desafío epidemiológico para ver cómo funciona este gran plan de vacunación y su cobertura. Y qué pasa con los números en las próximas semanas, mucho más en diciembre y más en enero.

Pareciera que una resistencia o relajamiento para la segunda dosis, a qué cree que se debe...

Siempre se ha dicho que las vacunas muchas veces son víctimas de su propio éxito. Quien nunca ha vivido las epidemias de poliomelitis no entiende la importancia de seguir vacunando contra polio, total no hay una persona con polio en Argentina hace casi 40 años, pero eso es gracias a la vacunación.

Si no se ve un pibe trasplantado por una falla hepática aguda es porque desde el año 2005 se incorporó la vacuna contra hepatitis A. Entonces eso también pasa con el Covid, en la medida en que disminuye la tasa de incidencia la gente se relaja y cree que ya esta, ya es suficiente. NO no es así, tiene que aplicarse las dos dosis y después el refuerzo.

Nuevamente, con los calores y las lluvias, seguramente aparecerán casos de dengue ¿Qué recomendaciones tener en cuenta para diferenciar un cuadro de dengue con Covid?

Cualquier signo o síntoma que altera mi normalidad, mi estado de salud, hay que ir a la consulta. El equipo de salud deberá descartar o diagnosticar xovid, la búsqueda de contactos y trazabilidad y los signos de alarma para dengue, Y ante Covid negativo, análisis de dengue. Pero supongamos que el cuadro es febrícula, decaimiento y dolor de cabeza, eso puede ser Covid o puede ser dengue, en el equipo de salud debe estar alarta porque puede ser cualquiera de las dos enfermedades o bien las dos enfermedades en simultáneo.

Perfil

Tomás Orduna, médico infectólogo (M.N. 61.528), jefe del servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires que integra el consejo de asesores del presidente Alberto Fernández. Visitó Misiones en varias oportunidades. En los años 2005 y2006 por los casos de leishmaniasis visceral. Y también estuvo dictando talleres, capacitaciones y trabajando con el equipo del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Puerto Iguazú