Nicolás Olmedo dice presente en la Fiesta de la Yerba Mate

domingo 31 de octubre de 2021 | 15:42hs.

Una de las revelaciones del momento en la Capital Nacional de la Yerba Mate es el joven Nicolás Olmedo, quien llegó a la final del programa La Voz Argentina y sorprendió a toda la ciudad con su gran talento. Claro que no podía faltar al gran evento apostoleño para deleitar al público que lo apoyó durante todo el certamen.



“Yo creo que la Fiesta de la Yerba Mate es algo que nos representa a todos los apostoleños y poder cantar y poder estar ahí haciendo lo que me gusta y siendo convocado a mí me hace sentir un privilegiado. También es una oportunidad de poder darles las gracias al pueblo apostoleño que venga a la fiesta, por tanto cariño y por tanto amor que me brindan, la verdad que me siento muy contento”, expresó el cantante, al que se lo escuchó interpretar canciones de varios artistas y esta semana también se lo verá en el rol de misionero puro.



“Voy a estar haciendo un repertorio bastante variado, canto de todo. Por ahí van a aparecer algunas canciones que hice en el programa que la gente me las pide, también hay canciones muy típicas de Misiones -que la gente también me pide- quieren que también cante folclore, géneros más autóctonos y tradicionales de acá”.



En un abrir y cerrar de ojos pasó más de un mes desde la definición de los ganadores del programa. En aquel momento, la emoción de los misioneros por tener un excelente representante en los escenarios nacionales se vio al momento de la votación, pero aún más al regreso de Nicolás, cuando se organizó una bienvenida que incluyó a la banda del ejército.



“La verdad que fue una locura, una locura linda haber vuelto a mi ciudad, a mi tierra donde está mi gente y ver tanto cariño. Realmente soy un afortunado de tener el cariño y un recibimiento y acompañamiento que es increíble. Ir por la calle y que te saluden y te cuenten que a la noche se juntaban con la familia en el momento del programa es algo que también hace me sentir muy bien muy querido. Yo volví me bajé en el aeropuerto de Posadas y dije ‘voy a descansar’, pero me dijeron ‘no, vamos a la Expo Yerba, y la verdad no tenía noción de lo que iba a pasar. Entrar y ver a la banda con la música, con los chicos, realmente fue un shock. Para mí fue muy emocionante muy movilizante ver toda esa gente reunida”.



Hoy le toca subirse al escenario mayor de Apóstoles pero no es la primera vez que participa en una fiesta que celebra al mate. Años atrás estuvo cantando en Virasoro en la Fiesta del Mate y la Amistad.



Como era de esperarse, Nicolás sigue trabajando en su música y pretende lanzar material propio. “Ando trabajando mucho en lo que quiero proyectar con mi música a futuro. Si bien el lanzar música no es un proceso tan fácil, requiere tiempo, esfuerzo, mucha dedicación, estoy trabajando con unos productores de Posadas, pero me estoy tomando el tiempo para trabajar en lo que quiero que la gente vea fuera del programa, para que la gente tenga material mío”, afirmó el artista.