Viene de Chaco año tras año para la Fiesta Raíces

domingo 31 de octubre de 2021 | 15:16hs.

Oriundo de Ucrania, Taras Gavryshko es sacerdote de la iglesia grecocatólica del rito bizantino ucraniano. Llegó al país en noviembre de 2010 y se instaló en Jardín América desde 2012 hasta 2018, pero siempre colabora en la Fiesta de Raíces, en la colectividad de su país natal. En la actualidad está dando su servicio en Chaco y viene desde dicha provincia para colaborar en la fiesta.



“Es hermoso ver cómo todos los integrantes de la comunidad ucraniana que trabajan en Raíces forman parte de la parroquia ucraniana Espíritu Santo de acá de Jardín América, por eso cuando llegué en 2012 me comentaron sobre esta linda tradición y me involucré para colaborar”, empezó relatando el padre.



Además, el sacerdote contó qué es lo que más caracteriza a su país de origen. “Para mí lo más representativo son tres cosas, en primer lugar, la cultura del trabajo con gran espiritualidad de un ucraniano, porque cuando llegaron los primeros inmigrantes de este país a la Argentina, lo primero que hicieron fue construir una iglesia y pidieron que llegue desde allá un sacerdote para la vida espiritual. En segundo término, nos identifica la comida rica y la hospitalidad de su gente y por último la eufonía de la lengua ucraniana, que está en segundo lugar después de la lengua italiana”.



De sus tierras trajo consigo sueños, expectativas, vocación y mostrar su cultura en esta comunidad. “Lo que más me gusta es mostrar el vestido bordado ucraniano, la belleza de la celebración litúrgica en la iglesia y los cantos navideños en ucraniano”.

Su participación en Raíces comenzó en 2012, desde entonces siempre es partícipe año a año, aprendiendo a su vez las raíces de Argentina, su lengua y la manera de llegar a la comunidad. “Aquí es muy diferente, evangelizar significa inculturarse, salir al encuentro con el prójimo, con las familias, acá no hay que estar encerrado, se debe compartir con los demás, apoyar, escuchar y guiar”.



Y aunque extrañe sus tierras y su gente en Europa, está encantando con la cercanía de las personas en nuestro país. “Extraño a mi familia, mis amigos, mi comunidad eclesial y el clima, porque acá hace bastante calor comparado con Ucrania, además es muy complicado viajar a Europa por lo económico, no suelo ir para juntar plata pero cada cuatro años me doy una vuelta por allá”, dijo el padre, y agregó lo que más le gusta de Argentina: “Acá la gente es muy cálida, además es un país muy extenso, rico en cultura y tradiciones, acá están todos los climas y lo que más me sorprendió es la manera de saludar al prójimo, con mucho cariño y el beso, porque eso no existe en Europa”. En relación a la gastronomía de nuestro país, el sacerdote precisó que le gusta el asado y las empanadas.



La fiesta de las colectividades se realiza desde 1991, en esta edición 29, se lleva a cabo en el polideportivo municipal, desde el día jueves hasta hoy domingo. Anoche, ya en horario posterior al cierre de esta edición se iba a conocer la reina de la fiesta, donde lasa nueve colectividades presentaban sus candidatas para la elección. Además, desde el jueves fue un gran número la gente que acompaño la propuesta, realizándose tras la pandemia, para los organizadores del evento se cubrió y superó las expectativas en cuanto a público desde el jueves y hasta ayer sábado inclusive.