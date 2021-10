El cáncer de próstata es el más común en mayores de 45 años

domingo 31 de octubre de 2021 | 15:05hs.

Así como en octubre se subraya la importancia de que las mujeres no pasen por alto las consultas de rutina, en noviembre el pedido es el mismo para los hombres ya que con estudios simples se puede realizar un diagnóstico temprano y, si hay alguna enfermedad, evitar su avance.



En un chequeo médico el clínico evalúa si al paciente, sus antecedentes y factores de riesgo que puedan afectar su salud y en base a ello solicita los estudios básicos.

Luego, según los resultados, se pueden pedir otros estudios que completen el diagnóstico o sugerir una consulta con el cardiólogo o con el urólogo. Los chequeos anuales son recomendables para todos los grupos etarios dado que según la edad existen diversas patologías en el hombre.



En los adultos jóvenes de 20 a 40 años el cáncer de testículos es el más común por eso en el mes de noviembre tratamos de hacer tomar conciencia a los hombres de todas las edades que se deben realizar un chequeo anual”, explicó Diego Kallsten, especialista en Diagnóstico por Imágenes del Instituto Gema.



“Las patologías testiculares y linfomas son las más comunes en este grupo etáreo y son curables con un diagnóstico temprano. Muchas veces los hombres se tocan algún bultito y no consultan, se dejan estar y llegan a un estadio avanzado”, continuó y agregó que quienes tienen que estar atentos son aquellos que tienen criptorquidias, es decir, un testículo que no ha descendido bien, “queda en el canal inguinal y no tiene la misma temperatura que en el escroto y tiene un mayor aumento de riesgo de cáncer testicular”.



Todos necesitan un chequeo

“Los hombres de 45 años en adelante se deben realizar un chequeo vesico-prostático y renal. En este sentido hacemos hincapié en el control urológico para evitar el cáncer de próstata que es el principal cáncer en los hombres de mayor edad. Además, con el agrandamiento del tamaño de la próstata comienzan los síntomas de prostatismo lo que produce, entre otras cosas, la necesidad de ir varias veces al baño a orinar y esto a su vez termina afectando el sueño”.



“En cuanto a lo renal, el cáncer de riñón es una enfermedad que se puede hallar en una ecografía abdominal de rutina. El diagnóstico precoz es fundamental porque cuando aparecen los síntomas ya se trata de un cáncer más avanzado”, explicó Kallsten. El profesional comentó que los hombres, a diferencia de las mujeres, no tienen el hábito de consultar al médico y que se ocupan solamente de su salud cuando ya tienen una enfermedad a veces irreversible.



Con un diagnóstico precoz no solamente se previenen enfermedades oncológicas, sino también algunas hepáticas, renales y cardiovasculares. Es por eso que desde el Instituto Gema durante todo el mes de noviembre se suman a la tarea de concientizar a los hombres de la importancia del chequeo de rutina. z