Quinta Pata cumple años y lo festeja con los socios de Club El Territorio

domingo 31 de octubre de 2021 | 14:37hs.

ace cinco años la Quinta Pata desembarcó en Posadas marcando un nuevo concepto de tienda para mascotas. Hoy cuenta con tres locales y se especializa en servicios de salud, peluquería, alimentos, indumentaria y todos los accesorios para animales de compañía. Para celebrar este nuevo aniversario -y como cada año- la veterinaria y Club El Territorio sortearán entre los socios activos alimento balanceado pero también, se mantiene el descuento del 15 por ciento en todos los productos.

Testimonio de una cliente feliz

Hace un año Pirucha apareció en la planta de diario El Territorio. Los periodistas buscaron información para saber de dónde salió y quién era el responsable de su abandono, pero no encontraron respuestas. Al tiempo se la castró y hoy, como buena comunicadora, informa con ladridos cuando siente algún movimiento extraño, dando un reporte diario de lo que acontece afuera. Piru, como se la apodó rápidamente, pasó por la Quinta Pata y se trajo algunos tips sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de bañar a los canes.

El médico veterinario de Quinta Pata, Félix Morales, explicó que “es importante que antes de bañar a los perros se les tape la oreja con un algodón para evitar una otitis. Hay que tener cuidado con el ojo y la boca porque pueden tragar agua y si eso tiene algún químico, como los de los pulguicidas, puede hacer vomitar a la mascota”, dijo el profesional.

En relación a los días fríos, si toca bañarse cuando las temperaturas son bajas se debe hacerlo con agua tibia -probar que no esté muy caliente- para que no se enfríen tanto y enfermen. También hay que tratar de que no haya corriente de aire, es decir, hay que bañarlos en un lugar cerrado.

“Lo ideal es cada quince días, porque los perros tienen una capa protectora de aceite y si se los baña muy seguido va a dejar la piel desprotegida”, explicó Morales, que además agregó que el baño correcto debe hacerse con shampoo o jabón para perros.

“Los productos ideales son los shampús o jabones para perros porque no traen tanto detergente ni alcohol como traen otros productos como los que son de uso humano, y si no se tiene dinero para comprarlos, lo mejor es usar un jabón de glicerina, porque tanto el jabón blanco como el verde resecan mucho el pelo y la piel del perro, y van a dañarlo”, explicó.

Al adoptar una mascota se debe asumir el compromiso del cuidado diario.