Tini celebró volver a reunirse con su público en Misiones

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Suena en las radios, en el boliche, los gimnasios, explota Spotify y Youtube. Algunos admiradores tienen pocos, muy pocos años de vida y otros la siguen desde sus inicios en Violetta o se prendieron a sus temas de la mano de sus hijos y sobrinos. Tini es sin duda la estrella pop del momento y aunque parecía que la pandemia le podría haber roto un poco el corazón, se mantuvo creativa y con featuring estelares que hoy potencia en el escenario.



Si hasta hace algunos años Maradona y Messi eran sinónimo de Argentina, para muchos chicos hispanos, hoy también es equivalente a tierra de Tini.



Martina Stoessel se ganó un lugar en charts y corazones del mundo a fuerza de trabajo constante y cintura para adaptarse a las nuevas olas musicales. Anoche en Misiones, junto a un público que vibró efervescente cada momento, Tini remarcó de cerca, a curiosos ignotos y ultrafans, por qué sigue estando en lo más alto del pop actual.



En un estallido de emoción, fuegos artificiales y brillos la veinteañera salió mediando las 8 y media ya entre gritos infantiles que pedían por favor su presencia.



Fresa fue el primer tema en entonar después de contonearse frenéticamente al ritmo de un 2x4. Le siguio otro hit como 22, coreado una vez más por esas voces agudas y pequeñas, que se unían a la perfección con un fondo de unicornio.



“No saben lo que significa esto para mí” arrancó diciendo al expresar la emoción de volver a escena.”Gracias por hacer la fila bajo la lluvia, por esperar horas” completó al tiempo que consultó si la estaban pasando bien, detalle que mantuvo durante la noche.



Entre sensual y tímida, la cantante se mostró empática y lo difícil que fue transitar la pandemia. Entre las cosas buenas que destacó, no sólo surgieron sus canciones, por ejemplo Un beso en Madrid, que grabó invitada pro Alejandro Sanz. De repente con esa copla volvieron los lentos y las linternas de los celulares.



En época de dúos y colaboraciones, no faltaron estallidos de efusión cuando Lola Indigo y Khea salieron al escenario para cantar los indiscutibles hits High y Ella dice respectivamente.



Entre la lista de temas que se palpitó durante la hora de show, también estuvo Oye, 2:50, maldita foto, La niña de la escuela que fueron otras de las más ovacionadas en una noche que finalmente dejó de lado la lluvia.



Desde ciudades cercanas y no tanto, familias enteras llegaron a la cascada del parque La Cantera, lugar emblemático de la costa, para ver a esta sensación argentina latir un poco más de cerca. Recién llegada, en el aeropuerto general San Martín, algunos le suplicaron por más tiempo para fotos y charla alegando el viaje que habían hecho hasta la capital misionera. Ya en la previa, Tini se mostró súper emocionada por volver a contactar con su público de manera masiva y poder expresarse sobre las tablas. Hace pocos días incluso, al sumarse al espectáculo de María Becerra en el Teatro Rivadavia estrenaron en vivo la canción que se escucha sin parar desde hace seis meses.



Fueron dos años sin tocar en su país, alegó. “Estaba tan nerviosa antes de que empiece el show y toda esta semana pero espero la están pasando bien”, volvió a preguntar.



Alrededor de 60 mil personas calculan llegaron hasta el parque La Cantera, saturando todas las líneas de teléfono. Con humo de colores, pirotecnia y mucho brillo, la reina del pop argentino se despidió y auguró una nueva temporada de recitales masivos.

Perlitas de la noche

Región. Más de 60.000 personas de distintas partes de Misiones, e incluso Chaco, Corrientes y otros puntos del país llegaron a la capital misionera para disfrutar del show gestionado por el Iplyc.



Atención exclusiva. Sin poder tansmitir en vivo, ni llamar por teléfono, ni envío de material por WhatsApp si quiera o algo tan simple como escribir en un drive fueron posibles. Fue una hazaña lograrlo.



Larga espera. Desde las 14, hordas de familias fueron llegando ni bien la lluvia dio tregua. Voces agudas y claramente infantiles las que más escuchadas.