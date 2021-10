Sin lugar para las sorpresas

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:01hs.

La lluvia no frenó al rugby en Misiones y, a pesar de las malas condiciones de las canchas, el Súper 8 de la Urumi conoció ayer a sus dos finalistas: Cataratas y Capri.



No hubo lugar para las sorpresas en la jornada sabatina ya que los locales hicieron valer la ventaja deportiva. El Cata, mejor clasificado de la fase regular, no le dio chances a Carayá y se llevó el clásico del norte por un contundente 16-8.



Sin dudas no hubo equivalencias en el barrio Santa Rosa, por lo que ahora la expectativa es enorme en Puerto Iguazú sabiendo que la copa José “Pepe” Miérez se definirá en el mismo escenario.



En la otra semifinal, Capri despachó a Centro de Cazadores por 28 a 6. En Villa Cabello, el Azzurro se aprovechó del flojo momento del Cazador para no dejar dudas y acceder al partido definitorio.

Capri no tuvo mayores inconvenientes para aprovecharse del mal momento que atraviesa el Cazador. Foto: Sixto Fariña