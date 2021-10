Phil Collins deberá probar que se baña asiduamente

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:00hs.

En el complejo y escandaloso proceso de divorcio que lleva adelante Phil Collins, el músico presentará una declaración jurada para probar que no tiene problemas con su higiene personal. El documento forma parte del material para desmentir las declaraciones de Orianne Cevey, que lo había denunciado por falta de limpieza. Exponiendo su intimidad, Cevey había dicho públicamente que su ex marido tenía conductas antihigiénicas, como no lavarse los dientes durante meses ni ducharse durante casi un año y que eso habría sido causal de divorcio.



En los dichos de Cevey, además, se hablaba de un estado depresivo y abusivo por parte de Collins,y problemas con el alcohol y medicamentos recetados por varias de sus afecciones.