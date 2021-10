Pata Villanueva, internada en estado crítico

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Desde el 21 de octubre pasado Pata Villanueva se encuentra internada en el Hospital Alemán, tras sufrir una hemorragia digestiva. La ex modelo ingresó de urgencia al centro médico y después de realizarle varios estudios intentaron estabilizar su delicado cuadro de salud. En las últimas horas del viernes desmejoró y sufrió una infección generalizada que implicó que la trasladaran a terapia intensiva. El periodista Ángel de Brito confirmó que la familia de la ex vedette, que cumplió 70 años el 5 de octubre, solicitó que los acompañen a la distancia con cadenas de oración.



“Pata Villanueva está en estado crítico, le sacaron el botón del estómago y le colocaron uno a la altura del intestino para poder alimentarla. En terapia intensiva, ojalá salga adelante, es una gran mina. Fuerza Pata”, escribió el periodista en Twitter. Unas horas antes el conductor abordó el tema en El Trece y contó que si bien los médicos están intentando aplicar distintos procedimientos, ninguno está dando resultado.



“Sus amigos y familiares me escriben pidiendo una cadena de oración por ella, que es una mina increíble, divina y siempre lo fue. Ahora Pata no está bien, la iban a intervenir quirúrgicamente el jueves pero la infección complicó el cuadro, y están haciendo todo lo posible para sacarla adelante”, agregó De Brito y aclaró que está acompañada de sus hijos, Robertino, Bernardita y Agostina.



Cabe recordar que en febrero último la ex modelo tuvo un accidente doméstico en su casa de vacaciones de Punta del Este y estuvo en coma durante varios días por una fractura de cráneo. En ese entonces, aseguraron que “fue un milagro que estuviera con vida” , pero salió adelante.