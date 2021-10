Nuevas voces en la tragedia de Baldwin

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Una nueva campana se suma a la investigación por la tragedia que conmocionó a Hollywood hace más de siete días: la responsable de armas del set de “Rust” afirmó desconocer la presencia de balas reales en el rodaje donde la directora de fotografía murió luego de que el actor Alec Baldwin le disparara accidentalmente con un arma de utilería.



Hannah Gutierrez-Reed, la encargada del control de pistolas, fue una de las primeras apuntadas luego del fatal suceso. La joven, de 24 años, que según trascendió cumplía su segunda experiencia, está devastada y completamente abrumada por los eventos y los comentarios que han surgido al respecto.



Se conoció su versión por primera vez luego de que sus abogados difundieran un comunicado: “Hannah ignoraba que hubieran balas reales, no tiene idea de dónde vinieron. En última instancia, este set nunca se habría visto comprometido si no se hubieran introducido municiones verdaderas”, compartieron.



En el transcurso de la semana, varios medios norteamericanos sacaron a la luz diferentes versiones en las que afirmaban que las armas habían sido utilizadas para practicar tiro al blanco durante las grabaciones que se realizaban en el Rancho Bonanza Creek.



En contra parte, los representantes de la joven negaron los dichos y añadieron: “Hannah y el jefe de utilería tenían el control sobre las armas y ella nunca vio a alguien disparar balas reales con estas armas, ni lo permitiría”.



Además, informaron que las pistolas “eran puestas bajo llave cada noche y durante el almuerzo, por lo que no hay forma de que ninguna de ellas estuviese fuera de control para ser disparada por el equipo”.



En el marco de la investigación, que aún se trata como un accidente, las autoridades allanaron el predio y encontraron en el set unas 500 balas, entre salvas, falsas y reales.



El día del fatal accidente, Gutierrez-Reed colocó tres armas en un carrito de donde el asistente de dirección, Dave Halls -otro de los principales señalados en la investigación debido a su rol dentro del set- agarró una y se la entregó a Alec Baldwin para que ensayara su escena.



“Pistola fría”, le había dicho al darle una LL Pietta Long Colt 45, para informarle que contenía balas de fogueo o de réplica. No obstante, él mismo admitió esta semana que en realidad no había chequeado que el revólver estuviera descargado, sino que simplemente lo supuso.



Baldwin le explicaba a su equipo como posicionaría el arma para una escena cuando la misma se detonó impactando a Hutchins, de 42 años, y al director de la producción, Joel Souza, de 48 años. Souza, herido en el hombro, fue dado de alta poco después, en tanto que Hutchins fue declarada muerta en un hospital al que fue trasladada en helicóptero.



Miembros del equipo de “Rust” hicieron reclamos sobre las condiciones laborales y fallas de seguridad, comentando incluso que hubo dos incidentes previos con disparos en el set antes de la muerte de la directora de fotografía Hutchins.



En este sentido, sus abogados afirmaron: “Hannah hasta ahora nunca tuvo un disparo accidental. El primer disparo en este set fue del jefe de utilería, y el segundo fue de un doble después que Hannah le informó que el arma estaba cargada con salvas”.



Asimismo, también cuestionan los protocolos de seguridad de “Rust” y responsabilizaron a la producción: “Todo el set se volvió inseguro debido a varios factores . Esto no fue la culpa de Hannah”, defendieron a su compañera.



Tras el incidente, aumentaron los llamados del medio a prohibir el uso de armas reales en los rodajes, alegando que es posible usar armas falsas y añadir realismo con efectos especiales en la posproducción.