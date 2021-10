El homenaje fue del Lobo

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Boca perdió 1-0 con Gimnasia en la Bombonera por el tanto de Luis Miguel Rodríguez de penal, en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional, en la que sepultó sus chances de pelear hasta las últimas consecuencias el título con el líder River. De esta manera, Sebastián Battaglia perdió su invicto como local desde que asumió como entrenador.



En la primera mitad, la diferencia la marcó la velocidad de Johan Carbonero, quien le ganó en la carrera a Agustín Rossi y recibió una infracción en el vértice del área grande que le permitió a Luis Miguel Rodríguez cambiarlo por gol.



Esa fue la diferencia a favor de Gimnasia ante Boca, al cuarto de hora, cuando el encuentro todavía se estaba terminando de armar y la emoción se había apoderado de la Bombonera en el minuto 10 por el homenaje a Diego Armando Maradona en el día que hubiese cumplido 61 años.



El Lobo desarticuló el juego del mediocampo xeneize y expuso las graves falencias de la última línea del dueño de casa, que tuvo errores insólitos por parte de todos sus integrantes.



Luis Advíncula fue mejor en ataque que en defensa, Carlos Zambrano no estuvo firme, Frank Fabra entregó mal un pase que derivó en centro de Aleman y cabezazo del Pulga Rodríguez que casi simboliza el 2-0 sobre el final de la primera mitad y hasta Cali Izquierdoz se mostró endeble.



Así y todo, los dirigidos por Battaglia pudieron igualar a través de un derechazo infernal de Agustín Almendra en tiempo de descuento. En el rebote, Cristian Medina no pudo direccionar su tiro.



En el complemento Boca empujó más y jugó gran parte de los últimos 45 minutos en campo de Gimnasia, que se apoyó en la buena tarea del arquero Rey para mantener la victoria.



La polémica se produjo cuando el árbitro no expulsó a Almendra, lo que provocó la reacción de Pipo Gorosito quien vio la roja. Para colmo, un par de minutos después, Ariel Penel echó a Brahian Alemán por doble amarilla.



Desde ese momento, el Lobo se refugió aún más y solamente dependió de las reacciones de Rodrigo Rey y de la mala puntería de Boca.



El Xeneize ahora enfocará todos sus cañones a la Copa Argentina, que otorga una plaza para la Liberadores del próximo año, en la que enfrentará el miércoles desde las 21.10 a Argentinos.