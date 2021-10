domingo 31 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El director, productor, escritor y guionista Pedro Saborido dará una charla sobre escritura y creatividad el próximo jueves 4 de noviembre en Posadas. Será en el marco del arribo a la provincia del Mercado de Industrias Culturales Argentina Mica.



El Mica se desplegará en dos jornadas, el jueves 4 y viernes 5 con un programa de capacitaciones y ponencias gratuitas.



Este evento se creó en 2011 en la esfera del Ministerio de Cultura de la Nación con el objetivo de potenciar la producción, generar empleos de calidad y promover la comercialización en todos los sectores de las industrias culturales. Para el Nodo Mica Misiones se suma el auspicio de Cultura provincial.



Antes de su visita a esta capital, Saborido charló con El Territorio y del arte de escribir, temática específica de lo que será su intervención, expresó, “contar una historia o crear implica poner una disciplina, un tiempo, un espacio y jugar. Lo que atenta contra la creatividad, además de la resignación, es la ansiedad. Tiene que haber un tiempo, un espacio y una disciplina, no esperar que las cosas se nos ocurran, darle un lugar para que se nos ocurran”.



Reconocido por ser la pluma de los ciclos de humor más icónicos de los 80 a la actualidad, en su extensa trayectoria escribió guiones para Tato Bores y creó junto a Diego Capusotto el programa Peter Capusotto y sus videos, Saborido es un observador de la realidad y su devenir entre continuidades y tensiones, y al ser consultado sobre la emergencia del lenguaje inclusivo señaló que se trata “de otra forma de mostrar igualdad, es una propuesta así como se establecen diferentes formas de expresión, pero no quisiera entrar en una polémica sobre si se debe usar o no o si debe ser obligatorio y ese tipo de cosas”.



Espectacularidad donde no hay

Acerca de cierta manera ‘discordante’ de comunicar las noticias, que es cada vez más extendida, sobre todo en los portales de internet, opinó que “el uso del lenguaje que tiene que ver con la exposición de un tema que luego no se desarrolla en una noticia tiene que ver con el impacto, con la búsqueda de llamar la atención. Títulos violentos que incluyen palabras violentas como ‘embistió’ o ‘cruzó’, constantemente nos llevan a una adicción por el conflicto. Es una manera de dar espectacularidad a algo que quizás no lo tiene. Una manera de combatir eso es darle entidad e interés y leer más otras noticias que no nos estén todo el tiempo proponiendo conflictos o polémicas”.



De lleno en el territorio del humor , dimensionó que hay “distintas risas, un corte de edad, social, regional, me parece que eso de tratar de unificar una forma de reírse no lleva a un buen puerto, es un camino a una sensación de frustración”.



Al referirse a si existen o no límites para el humor, consideró que, “más que límites, tiene que ver con las consecuencias, cada uno sabrá sobre qué puede hacer humor o no, de la misma manera que cada uno elige hasta dónde llegar en una transgresión. Existen mecanismos sociales como legales para marcar si alguien se siente dolido o expuesto en demasía a una burla. No creo en los límites del humor sino que tiene sus consecuencias, hay gente que no le importa nada a la hora de hacer reír y otros que son más cuidadosos, nada más eso”.



Invitado a reflexionar sobre la pandemia como posible bisagra de cambio, compartió su impresión, “seguramente sí han cambiado cosas, quizás lo veamos más adelante o no nos demos cuenta. Es que no lo vamos a ver en cuestiones notorias, debe haber sí cosas en que empezamos a poner más atención en nuestra cotidianeidad, en nuestro círculo más cercano, como la libertad, también la solidaridad”.



Por último, reveló el lugar que ocupa el humor en su vida, “como en la vida de cualquier persona, un analgésico, una forma de soportar un poco más las cosas”.



La charla de Saborido tendrá lugar el jueves a las 16 en Flora Espacio Cultural, calle Santa Fe 486. El mismo día a las 10, Ariela Peretti expondrá sobre economía creativa y, a las 17.15 Roxana Amarilla hará una presentación sobre el mercado de artesanías. Para asistir escribir a [email protected]



Nuevo espacio y agenda nutrida

Noviembre llegará con una agenda cultural intensa a Posadas. Así, el arribo del Mercado de Industrias Culturales Argentinas Mica, el próximo jueves y viernes marcará la incorporación de Flora Espacio Cultural al circuito local.



El edificio ubicado en calle Santa Fe 486 será sede de las capacitaciones y charlas gratuitas a cargo de reconocidos oradores en áreas como economía creativa, editorial, artesanías, artes escénicas, visuales y circo. Para ver el programa completo con la grilla de capacitadores, ingresar al sitio cultura.misiones.gob.ar.



Asimismo, en esas jornadas también se desarrollará el Festival Mica, a las 20 en el Parque Paraguayo con entrada gratuita.



El jueves se presentarán la Orquesta del Servicio Penitenciario Provincial y el grupo de teatro comunitario Murga de la Estación.



En tanto, el viernes será el turno de la cantante Cecilia Moya, Okara Jazz, Dale Q Brass y el Team Percusión.



Además, del 3 al 5 la danza será protagonista, con la quinta edición del Festival Movimiento en Foco (MEF).



Clínicas especializadas, intervenciones performáticas, proyecciones, obras, conversatorios, y más serán parte de la agenda del festival que se desarrollará en distintos espacios posadeños.



Por otra parte, el 9 y 10 de noviembre el Instituto Nacional de la Música (Inamu) ofrecerá un ciclo de capacitaciones, también en Flora Espacio Cultural. En la oportunidad, Diego Boris, presidente del Inamu visitará la ciudad junto a Bernabé Cantlon, director de Administración del organismo.

Programa del Mica

Jueves 4

El jueves a las 9.30 será el acto apertura en Flora Espacio Cultural. A las 10, charla de Ariela Peretti sobre economía creativa; a las 16 presentación de Pedro Saborido y, a las 17.15 Roxana Amarilla expondrá sobre mercado de artesanías.



Viernes 5

A las 10, charla de Guillermo Cacace sobre la producción teatral actual. A las 16, Muralismo y arte urbano por

Maxi Bagnasco y, a las 17.15, charla con la coordinadora del Sector Circo de Mica, Paola Lalia.