Merkel dijo estar alarmada por el aumento de los casos

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:02hs.

La canciller saliente, Ángela Merkel, dijo que estaba “alarmada” por el resurgimiento de la pandemia de coronavirus en Alemania y alertó contra “cierta despreocupación” por parte de la población, en una entrevista publicada por un medio alemán.



La evolución actual en los hospitales y el número de muertes “me preocupan mucho (...) Debería preocuparnos a todos”, señaló la canciller en declaraciones al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Merkel defendió que en su país no se haya impuesto una obligación de inmunizarse aunque reconoció que la entristece que de “dos a tres millones de alemanes mayores de 60 años aún no se vacunaron”.



“Esto podría ser perjudicial para estas personas y para la sociedad en general”, destacó Merkel, quien dejará su cargo a finales de este 2021 después de 16 años en el poder. Los casos de infección volvieron a aumentar en el país con la llegada del otoño boreal.



El instituto de vigilancia sanitaria Robert Koch (RKI) informó que en la última jornada se registraron 21.543 nuevos casos y 90 muertes. Además, aumentó la incidencia de infección de 100 por 100.000 habitantes en siete días a 145,1.



Según el titular de la Federación Alemana de Hospitales, Gerald Gass, las internaciones de pacientes con Covid-19 aumentaron 40% en una semana. En cuidados intensivos, el incremento es del 15%.



Varios profesionales de la salud informaron en los últimos días de una nueva afluencia de enfermos de coronavirus en los hospitales. La gran mayoría son personas no vacunadas.