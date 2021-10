La marcha de los días: Sprint final

domingo 31 de octubre de 2021 | 2:58hs.

Los plazos electorales llegan a su etapa final. A 13 días del fin de la campaña electoral, cuando comienza la veda que se inicia 48 horas antes de la elección general a concretarse el 14 de noviembre, todos los equipos de campaña arman su estrategia final. Es el momento de apelar al trabajo colaborativo entre equipos, como el scrum en el rugby. Los principios y lecciones surgidos de este deporte se pueden aplicar en todos los ámbitos como de hecho lo hacen los desarrolladores de software que aprenden y mejoran, tomando notas de sus éxitos o fracasos. Faltan apenas dos semanas de campaña, algunos llegan cansados, otros cuidando en no cometer errores y varios con empuje para revertir resultados. En ese lapso, es fundamental una adecuada planificación, donde interviene el equipo de desarrolladores de cada espacio político para poner en marcha el sprint, previendo cómo resolver problemas, con responsabilidades bien definidas respetando las consignas para no poner en riesgo el proyecto. De esta manera, comienza el sprint final en la búsqueda de los votos necesarios para ganar la contienda.



Para recuperar terreno

En el caso del Frente de Todos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), producto de la polarización en la derecha, apuntan a subir algunos puntos del 25% logrado en las Primarias. Tarea compleja, dado el dominio del PRO y el crecimiento de Milei. Por ello todo indica que concentrarán los esfuerzos en la provincia de Buenos Aires, por ser históricamente un territorio propio y porque además hay más votos como bancas por ganar. Desde el área gubernamental de Axel Kicillof, profundizan en el abordaje de temas que más preocupan al electorado desde generación de empleo, reactivación económica a inseguridad. Del mismo modo, muchos ministros bonaerenses mientras monitorean el cumplimiento de precios cuidados aprovechan para militar en busca del voto de confianza. Es lo que hizo también la primera candidata a diputada del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, al intensificar recorridos y contactos con los votantes. Creen que tienen posibilidades de revertir los resultados, con las personas que no fueron a votar en septiembre, al considerarlas más afines al peronismo. Es cierto que la participación fue baja, y en general faltaron a la cita muchos electores de barrios humildes que están enojados con el gobierno por la situación económica. Analizan que no fueron como advertencia y se alegran que no votaron a Juntos. Las recientes encuestas dan cuenta de pocos cambios con respecto a las Paso.



Repasando estrategias

A su vez, en el nuevo esquema de organización que impuso como impronta el jefe de Gabinete Juan Manzur, se analizarán los resultados este miércoles, respecto de lo que se planificó desde su asunción el pasado 20 de septiembre. Manzur espera que sus ministros detallen lo realizado en cada área. Se muestran optimistas en mejorar los resultados y, sobre todo, que resultaron favorable los cambios de ministros que ahora deberán rendir cuentas de lo que están realizando. Desde que Manzur llegó al gobierno nacional, no dejó de hablar con todos los gobernadores, aún aquellos con posiciones más duras por pertenecer a otro espacio político como los casos del correntino Gustavo Valdés o el jujeño Gerardo Morales, ambos enrolados en Juntos por el Cambio.



Capitalizar el descontento

En Juntos por el Cambio, que ahora se presentan como Juntos, intentan repetir las elecciones de las Paso, pero sobre todo mantener el nivel de unidad. El principal activo es intentar capitalizar el descontento social, respecto de la situación económica del país, añadiendo cuestiones diarias de inseguridad y desaciertos del gobierno. De esta manera, tanto la campaña de Diego Santilli como Facundo Manes, se basa en insistir sobre cuestiones que les dieron resultados al hablar de futuro o más respeto a las instituciones. Santilli, primer candidato de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, alienta a sus votantes a quitarle mayoría al kirchnerismo, prometiendo llevar al Congreso temas vinculados desde mejor educación a generación de trabajo. De paso ya van observando cómo podría ser el camino al 2023, como es el caso concreto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En tal sentido, también van reforzando otros distritos. Con gran apoyo de los medios nacionales que juegan para derrotar al peronismo, y evitan el recuerdo del fracaso de la gestión de Cambiemos.



El espionaje

Juntos por el Cambio, así como tiene cara nueva de recambio como Manes, también tiene al ex presidente Mauricio Macri intentando ayudar en campaña, pero actúa como un salvavidas de plomo ante las causas judiciales que pesan en su contra. Una, la más reciente y escandalosa, tiene que ver con la denuncia del supuesto espionaje desplegado sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Esta semana, en medio de un escaso acompañamiento de simpatizantes -cuando Macri esperaba una multitud-, se presentó ante el juez de Dolores Martín Bava. Allí se le leyeron los seis hechos puntuales de supuesto espionaje. En el momento en que debía pasarse a la indagatoria, no pudo concretarse porque estaba bajo secreto de inteligencia, que implica la obligación de guardar secreto de algunos funcionarios, aunque hayan cesado en sus funciones como es el caso del ex mandatario. Con ello, ganó un poco más de tiempo Macri, aunque su entorno lo presentó casi como un triunfo para aprovechar y cuestionar desprolijidades judiciales. Lo cierto es que ahora no podrá poner ninguna excusa para declarar o llamarse a silencio, lo cual no impide que siga el curso de la causa. Es que fue relevado del secreto de estado, por el presidente Alberto Fernández. Ahora desde la defensa dejaron trascender que nuevamente van a recusar al juez, sumando una nueva táctica dilatoria para no dar explicaciones.



La deuda en el G20

El presidente Alberto Fernández está participando de la cumbre del G20, con una serie de encuentros bilaterales que incluyen la reunión con la canciller alemana, Ángela Merkel y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En la apertura del G20, el mandatario argentino aprovechó al máximo los minutos concedidos para hablar de la deuda que dejó Macri y apuntar que no hay inocentes en esta historia. Afirmó que son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevivientes, en referencia al gobierno de Macri, como los que dieron los recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada, haciendo alusión al Fondo Monetario Internacional. Esperan que en el documento final del G20 se incluya un pedido argentino para que el FMI reduzca los sobrecargos por la deuda. El gobierno cambió la estrategia en la negociación, endureciendo la postura y dejando de manifiesto que no van a firmar un mala acuerdo.



Lecciones aprendidas

En Misiones también se están realizando los últimos aprestos para las elecciones del domingo 14 de noviembre, cada uno buscando mejorar resultados. Para ello, previamente y seguramente de manera posterior habrá una mirada en retrospectiva para discernir las lecciones aprendidas y evitar incurrir en errores anteriores. Pero, así como los espacios intentan corregir errores, estará en manos de los ciudadanos que con sus votos aprobarán o rechazarán propuestas, sabrán analizar quiénes luchan pensando en los intereses puntuales de los misioneros y los que defienden otros intereses.

Los dirigentes de los espacios más pequeños son los que tienen mayores sobrecargas y horas de trabajo, por contar con limitados equipos de colaboradores. Pero esa debilidad suele verse fortalecida al proponer ideas diferentes. Es el caso del partido Libertad, Valores y Cambios que postula como primera candidata a diputada nacional a Ninfa Alvarenga. Entiende que saldrán aún más fortalecidos y con más votos, a partir de la ayuda de los jóvenes liberales quienes mediante un espacio didáctico de difusión fundamentan los motivos de sus propuestas desde rechazar más impuestos, gasto político, el control del mercado o la intervención del Banco Central.

En tanto, el Partido Obrero, que lleva como cabeza de lista a diputado nacional a Eduardo Cantero, concretó un importante acto en la plaza San Martín de Oberá en presencia de trabajadores ocupados, precarizados y desocupados. Cuestionaron los ajustes y la reforma laboral propuestos, se presentan como la alternativa política para luchar por las reivindicaciones laborales. Plantean la defensa del trabajo, las jubilaciones, la juventud, la mujer y el ambiente.



Posiciones en nación y provincia

En el espacio que responde al gobierno nacional, se destacó que todos los sectores afines al modelo nacional y popular mantuvieron una reunión en la semana para expresar el apoyo a la lista de unidad del Frente de Todos que encabeza Isaac Lenguaza junto con Graciela de Melo y Javier Gortari. Allí detallaron la estrategia de este frente en el tramo final de la campaña para captar los votos de los ciudadanos que no coinciden con el avance del macrismo, pero tampoco con la renovación. En los últimos días, mostraron fuerzas de convocatoria en varios actos concretados en Eldorado, Montecarlo e Iguazú.



Mirando a Posadas

El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Martín Arjol recorrió tras las Primarias varias veces la provincia, según llevan contabilizados sus colaboradores. Como estrategia para resolver algunos problemas de fondo, pretende formar un frente con representantes de todo el norte argentino, al observar que las problemáticas son similares. En esa línea, estableció diálogo con los gobernadores Valdés y Morales. Para los últimos tramos de la campaña están esperando algunos apoyos nacionales, como mañana la visita de Mario Negri y funcionarios de Caba. Ello, tanto para fortalecer la unidad del espacio en estas elecciones, pero además pensando en el 2023. De acuerdo a los preparativos en este espacio, Arjol estaría recorriendo la provincia hasta el domingo 7 y desde ahí reservará una semana completa para enforcarse en un trabajo de campo en Posadas, donde se siente más cómodo y conoce el terreno al haber recorrido en su actual condición de concejal de la ciudad.



La Renovación avisa cómo actuará

Alejado de los espacios que responden a los partidos nacionales, se presentan los candidatos del Frente Renovador de Misiones, Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza. Desde este espacio observan cómo los dos frentes nacionales se enfrentan y cargan con graves problemas y errores, sin resolver desde la inflación a la mayor pobreza. Ante tal escenario, la renovación le responde con hechos, como el adecuado camino de salida de la pandemia, alejado de las restricciones y con una rápida recuperación de todos los sectores. Ello redunda en la aprobación de la gestión que encabeza el gobernador Oscar Herrera Ahuad y algunos intendentes como el de Posadas, Lalo Stelatto y esperan que se traduzcan en el acompañamiento de los misioneros en los candidatos que prometen defender a la provincia en la Cámara de Diputados.

Carlos Fernández, Gauto y Meza aseguraron que lucharán en el Congreso por los reclamos que hicieron Herrera Ahuad y Carlos Rovira a la Nación, para terminar con la discriminación a los misioneros. De hecho, la renovación ya advirtió a la Nación que no votará el presupuesto 2022, si no se dan respuestas a las demandas de Misiones como la creación de la zona aduanera especial, los aportes solicitados por la contribución que hace la Provincia por servicios ambientales o si no se mejoran los fondos y las obras para la tierra colorada. Misiones dio una muestra de cómo actuaría, al no asistir a la convocatoria sobre control de precios -porque considera que no es la solución- que había sido realizada por el presidente Alberto Fernández. Como respuesta el mandatario provincial afirmó que la solución para Misiones es un tratamiento impositivo diferencial, porque es la forma en que podría mantenerse competitivo ante Paraguay y Brasil, al reabrirse las fronteras.



Legislación

En una maratónica jornada que se extendió hasta la madrugada, el jueves se realizó la última sesión del año en la Cámara de Diputados de Misiones. Tras aprobarse leyes y resoluciones, los 20 diputados que terminan mandatos y serán reemplazados por los electos en el mes de junio, hicieron la despedida.

Se destacó el grado de convivencia más allá de las ideologías y la posibilidad de haber avanzado en la aprobación de normativas muy diversas para el bienestar de los misioneros, desde temas de salud, educación, seguridad, medio ambiente, entre otros.

El presidente de la Cámara, Carlos Rovira detalló esa noche haber llegado al récord de sancionar 91 leyes en las trece sesiones. Otro dato aportado es que en ninguna sesión hubo problema de quórum, que es el primer paso para habilitar el debate. Como se sabe además ya está aprobado el presupuesto, como lo viene haciendo Misiones con mucha antelación. De hecho, en el mismo recinto se destacó que la cantidad de leyes, como sobre medio ambiente que fue generando Misiones, forma parte del equipaje de la comitiva misionera que está participando de la conferencia sobre Cambio Climático COP26 que se celebrará desde hoy, en Glasgow, Escocia.

Como se sabe Misiones protege el 52% de la biodiversidad total del país y comenzó a ofrecer bonos de carbono a las mayores empresas contaminantes del mundo para equilibrar sus balances de emisiones y con ello mitigar el calentamiento global.