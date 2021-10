Deportes de bajo rating por un lugar en el mapa

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Los Juegos Olímpicos entregan emociones cada cuatro años y alcanzan un lugar notorio en el mundo, no solamente por tratarse de la competición global por excelencia sino también por lo atractivo que resulta sentarte en el living de casa y ser testigos directos de deportes curiosos por donde se los mire.



Vale destacar que esta sensación es la misma en cada país, porque mientras que una competencia de béisbol despierta preguntas en Argentina, en China puede ocurrir lo mismo con el rugby. Es la magia que envuelve al paquete de los cinco anillos.



Lo cierto es que por cada competencia hay medallas y con ello un reconocimiento e impulso a la actividad premiada.



En Misiones los deportes colectivos siguen ocupando el lugar de privilegio; además el atletismo tuvo un repunte en los últimos años impulsado por la creación del Cepard y el tenis también se lleva adeptos.



Se puede afirmar, entonces, que hay grandes oportunidades de crecimiento para estas disciplinas por el simple hecho de contar con un espacio físico y las inversiones necesarias; el confiar que levantando una cancha de tenis en Eldorado es rentable, pero sobre todas las cosas confiar en el deporte y su llegada al público.



Mientras varias disciplinas gozan de estos privilegios bien ganados a lo largo de la historia hay otras que buscan instalarse definitivamente para convertirse en una opción cotidiana.



Este informe hiló fino dentro de las Olimpiadas y se quedó con cuatro deportes de proyección en Misiones, todas con diferentes realidades: bádminton, tiro con arco, pentatlón moderno y waterpolo.



El crecimiento de estas disciplinas también puede traer aparejados grandes beneficios a futuro, como la creación de federaciones/asociaciones (en algunos casos), competidores que integren seleccionados argentinos y hasta deportistas olímpicos. Para ello la necesidad de llegar a jóvenes/adultos que lo adopten como deporte propio. Dar ese paso adelante.



Breve recorrido

Si bien tiene su espacio físico en varios puntos de la provincia e importantes referentes como la profesora Alice Garay, ex jugadora de la selección argentina, la falta de apoyo es evidente en el bádminton. “Las complicaciones que tenemos en general son que hay que tener un lugar cerrado y conseguir las raquetas y plumas. Todo se trae de afuera y conseguir materiales de competición a veces es complicado, más con todo lo de la pandemia. Por eso creo que el deporte no es tan popular, pero cuando los chicos lo conocen se apasionan”, remarcó.



El waterpolo, en tanto, está lejos de tener su lugar a pesar de las buenas condiciones para practicarlo. En Apóstoles una escuela municipal pretende cambiar esta presencia casi nula de la disciplina.



Tiro con arco, por su parte, vive un crecimiento sostenido en la pandemia. La opción de virtualidad hizo que los torneos se mantuvieran e incluso se incrementaran en todo el país. En Misiones desde los 80’ se practica, con buenos y malos momentos para un deporte cargado de adrenalina por su precisión.



Finalmente el pentatlón moderno tiene en Apóstoles su sede en el marco del programa nacional de Escuela de Iniciación Deportiva. Un camino sacrificado para los niños por la complejidad que significa practicarlo (abarca cinco disciplinas en conjunto).

