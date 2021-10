Artilugio defensivo postergaría el debate oral

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Todas las partes implicadas ya fueron notificadas de que el próximo miércoles 3 de noviembre comenzará el debate oral y público por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, hecho por el cual fueron imputados trece policías.



En tanto, en diálogo con El Territorio, un vocero del Poder Judicial reconoció que el esperado juicio podría ser postergado por un artilugio defensivo pergeñado por una de las partes más comprometidas.



Según la fuente consultada, el abogado posadeño Eduardo Paredes, quien encabeza un equipo de profesionales a cargo de la defensa del ex sargento Pedro De Mattos, aguardaría hasta el límite de lo permitido para asignar una nueva defensora a su cliente.



Y no se trataría de cualquier abogada, sino de una sobrina de Estela Salguero, fiscal del Tribunal Penal Uno de Oberá, quien hasta ahora tiene a su cargo la acusación por parte del estado.



“El lunes (por mañana) la doctora Cristina Salguero aceptaría el cargo como defensora de De Mattos, por lo que la fiscal del Tribunal, Estela Salguero, siendo su tía se excusaría de seguir actuando. A consecuencia de ello se suspendería el debate por falta de tiempo necesario para que la nueva fiscal a cargo asuma la función”, precisó un vocero oficial.



Por subrogación debería actuar la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Myriam Silke.



La misma fuente consideró que “el debate podría reprogramarse para diciembre, pero la fijación tendría que ser inminente, ya que a la brevedad tendría que hacerse el trámite porque hay que notificar a las partes con un intervalo no menor a diez días de anticipación”.



Sacar a la fiscal

Con relación a la estrategia planteada por Eduardo Paredes, la misma tendría la misión de excluir del debate oral a la fiscal Estela Salguero, una funcionaria de reconocida trayectoria y firmeza a la hora de fundamentar la acusación.



Por añadidura lograría suspender por algunas semanas o hasta meses el inicio del juicio, habida cuenta al cumplimiento de plazos y requisitos de una nueva notificación a las partes.



La posible postergación también acarrearía inconvenientes a nivel logístico, ya que por la cantidad de actores involucrados el debate está previsto en instalaciones del Oberá Tenis Club (OTC), institución que ya reservó su salón de eventos para tal fin para los días 3, 4, 9, 10, 11, 17 y 18 de noviembre.



Vale mencionar que el citado artilugio defensivo pretende beneficiar al ex sargento De Mattos, quien será juzgado por “tortura seguida de muerte” y podría ser condenado a prisión perpetua.



La misma calificación alcanza al ex cabo Carlos Antonio Gómez y al ex agente Ricardo Javier Rodríguez, ya que los tres cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima, la noche del 25 de abril del 2011.



Para la justicia, De Mattos, Gómez y Rodríguez fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk, por lo que permanecieron más de tres años detenidos. Fueron liberados en mayo del 2015 tras pagar una caución de 50 mil pesos cada uno, por lo que esperan el juicio en libertad, como los otros diez implicados.



Por la gravedad de la imputación, los tres citados fueron dados de baja por la Jefatura de la Policía de Misiones y ya no pertenecen a la fuerza.

En cifras

13 Son los imputados que tiene el debate que está previsto que comience el próximo miércoles 3 de noviembre en el Tribunal Penal Uno de Oberá.