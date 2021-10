El G20 acordó un impuesto del 15% a las multinacionales

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Jefes de Estado y de gobiernos que participan de la cumbre del G20 que se inició ayer en Roma alcanzaron un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global a las multinacionales, gravándolas con un mínimo del 15 por ciento.



Fuentes de la cumbre de la que participa también el presidente Alberto Fernández destacaron el apoyo “amplio y transversal” que tuvo la propuesta de introducir el impuesto mínimo, que de todos modos necesitará meses y hasta años para que cada país implemente la legislación correspondiente.



Los países del G20 representan el 80 por ciento de la economía mundial y dieron así el primer paso para empezar a fijar nuevos pilares de la denominada “nueva arquitectura financiera internacional”, que reclaman algunos de los miembros.



La medida, que se explicitará en el documento final de hoy, buscará alcanzar, por un lado, a las grandes compañías digitales y, por otro lado, terminar con la deslocalización financiera de las grandes multinacionales que no tributan en sus países de origen sino que se valen de los mecanismos del denominado “dumping fiscal” para pagar impuestos en donde sean más bajos.



“Esto es más que un simple acuerdo tributario, es la diplomacia que está remodelando nuestra economía global y cumpliendo con nuestra gente”, escribió en Twitter el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al destacar el acuerdo.



Buscan un acuerdo climático

Durante la jornada de hoy, la foto de familia en la Fontana de Trevi abrirá la última jornada de la cumbre, en la que se abordará el tema estrella de la cumbre, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un pacto que las emisiones cero sean una realidad no más allá de 2050 o 2060.



“Todavía tenemos tiempo para volver a encarrilar las cosas y esta reunión del G20 es una oportunidad”, dijo la víspera el secretario general de la ONU, António Guterres, al alertar del “grave riesgo” de un fracaso en la COP26 de Escocia (ver pág 25).



Sobre el cambio climático, el primer ministro británico, Boris Johnson, ya avanzó de camino a Roma que no detendrán “el cambio climático ni en Roma ni en la reunión de la COP” en Glasgow. “Lo máximo que podemos esperar es ralentizar el aumento” de las temperaturas.