Flexibilizan corredores seguros y hay expectativas en el turismo

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Desde este lunes, en los corredores seguros se flexibilizará el ingreso de turistas extranjeros de todo el mundo a Argentina, eliminando requisitos puntuales, como la cuarentena estricta. No obstante, para ello, el turista deberá contar con ciertas condiciones, como ser el esquema completo de vacunación.



Estas medidas se aplicarán a los corredores ya habilitados, que en el caso de Misiones son: Puerto Iguazú (tanto por el puente Tancredo Neves como por el Aeropuerto), Bernardo de Irigoyen y Posadas.



En ese sentido, Puerto Iguazú comenzó a trabajar de forma sostenida y las expectativas son de crecimiento hasta fin de año. Los operadores turísticos tienen la mirada puesta en la apertura de la frontera al turismo extranjero ya que octubre, noviembre y diciembre son meses donde el destino solía recibir a más grupos de extranjeros antes de la pandemia.



Hasta el momento se estima una ocupación hotelera del 67% para la primera quincena de noviembre, pero estiman que los números se incrementarán con el pasar de los días y esperan una gran afluencia para el fin de semana largo del 20 de noviembre.



Al respecto, Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), se mostró muy conforme con los números. “Creemos que con el pasar de los días se incrementará por los eventos que están previstos como la competencia deportiva Iguazú Trail que reúne a 1000 corredores, el evento MotoRock Solidarios que esperamos que colmará los alojamientos alternativos y cabañas y el Cataratas Day”, remarcó. El destino -desde que fue consagrado como una de las 7 maravillas Naturales - fue conocido en todo el mundo y según los datos brindados por la empresa concesionaria llegó a registrar visitas de turistas de 174 países a lo largo del 2019, por lo que espera ansioso el comportamiento de las operadoras turísticas internacionales.



Por su parte, algunos hoteles de la ciudad ya reciben consultas de países europeos, como el Gran Hotel Tourbillon Cataratas. “Tenemos una buena ocupación y buenas expectativas para el fin de semana largo. Lo llamativo es que desde septiembre tenemos consultas de brasileños y de turistas de España y otros países europeos”, explicó Pablo Paliños, gerente del hotel.



Requisitos para extranjeros

Cumpliendo con lo establecido en la decisión administrativa 951 /21 publicada en el Boletín Oficial, desde mañana podrán ingresar al país visitantes de cualquier parte del mundo. Se aclaró que los turistas y/o residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación catorce días antes de su ingreso al país estarán exceptuados del testeo de antígeno y del aislamiento. Deberán presentar una declaración jurada electrónica 48 horas antes, incorporando un test de PCR negativo en origen con toma de muestra hasta 72 horas previas, o un certificado médico de alta si hubieren contraído el virus en los últimos 90 días. Luego, se solicitará un análisis de PCR entre el quinto y séptimo día desde su llegada.



Quienes no cuenten con el esquema completo, al arribar al país deberán realizarse un test de antígenos y luego un test de PCR negativo para dar por finalizado el aislamiento de siete días. Para los menores de 18 años sin esquema completo el Ministerio de Salud ofrecerá dosis en la frontera.



En tanto, los turistas o extranjeros no residentes deberán contar con un seguro con cobertura Covid-19, mientras que los menores de seis años estarán exceptuados de realizar los testeos de antígenos y PCR, pero deberán cumplir obligatoriamente con la cuarentena de siete días.

