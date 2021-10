La aprobación del presupuesto nacional, una tarea pendiente

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Las expectativas de los diputados y senadores están puestas en el resultado de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre y por lo tanto no habrá sesiones hasta después de esa fecha. Es larga la agenda de temas pendientes en el Congreso, en el que se impone el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año que viene.



El ministro de economía Martín Guzmán presentó el proyecto el pasado 15 de septiembre. Desde ese momento, la iniciativa que contiene cerca de 5.000 páginas se encuentra guardada en un cajón de la Cámara de Diputados. Cuando se decida desempolvarlo después de las elecciones, será sometido a cirugía mayor. Es que la letra del presupuesto escrita por Guzmán no satisface ni a propios ni a extraños. Tanto desde el Frente de Todos como desde la oposición de Juntos por el Cambio, entienden que la iniciativa será totalmente modificada. Y esa es la gran batalla política que se dará cuando el bisturí de los legisladores empiece a operar.



Ya son varias las provincias que dijeron que sus jurisdicciones se ven perjudicadas en este proyecto de presupuesto porque reciben menos recursos de los que les corresponden. Diputados de las provincias de Misiones, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis y de la ciudad autónoma de Buenos Aires advirtieron que desde esas jurisdicciones se pedirán incorporar modificaciones.



Por ese motivo, se espera un tratamiento con un fuerte tironeo por parte de los legisladores. Desde casa Rosada ya tomaron nota de esto y se están delineando distintas alternativas para no tensar tanto la pulseada en un momento en el que desde el gobierno nacional quieren llegar con la mayor parte de apoyo político no sólo para la aprobación del presupuesto, sino también para un mes de diciembre que suele estar cargado de protestas y para la previa del acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



A pesar que el proyecto elaborado por el ministro Guzmán se presenta como “la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para comenzar a transitar hacia una economía más tranquila y que, en simultáneo, permita sentar bases para un crecimiento sustentable a partir del desendeudamiento del Estado Nacional”, todo indica que su tratamiento estará lejos de esa tranquilidad deseada. El tratamiento se iniciará primero en la comisión de presupuesto y hacienda que preside Carlos Heller. Hasta ahora desde ese ámbito no se convocó a ninguna reunión ni tampoco se citó al ministro Guzmán para explicar la iniciativa. Para dimensionar la demora que viene teniendo este tratamiento se puede recordar que el año pasado a la semana siguiente de la presentación del proyecto del presupuesto 2021, el ministro de economía ya estaba explicando los principales lineamientos ante los miembros de esa comisión.

