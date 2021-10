Con enormes desafíos, arranca la conferencia climática COP26

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:02hs.

En las calles no faltarán las protestas para exigir acciones reales. Foto: Ap

Con ausencias de peso, la comunidad internacional celebrará desde hoy y hasta el 12 de noviembre la COP26, la mayor conferencia sobre clima de la historia que reunirá en Reino Unido a líderes políticos, empresas y activistas para revisar los progresos desde el Acuerdo de París y renovar los compromisos para evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 1,5 °C respecto a los valores preindustriales.



Unas 25.000 personas de casi 200 países asistirán al foro político organizado por Naciones Unidas para hacer frente a la crisis climática que no está exento de críticas por su poca representación en relación al género y a las naciones del Sur Global, además de generar pocas expectativas sobre el cumplimiento de los compromisos que se asumen.



Cero emisiones en 2050

Durante la COP21 en 2015 se firmó el Acuerdo de París, en el que se consensuó reducir las emisiones de carbono, promesa sobre la que se avanzó con pasos demasiados lentos, por lo que para ser considerada un éxito, la cita en la ciudad escocesa de Glasgow debe terminar con una declaración en la que se expliciten acciones más concretas en la hoja de ruta para lograr la meta de cero emisiones en 2050.



La mirada en la cumbre de líderes estará puesta en las grandes economías del mundo, que son también las más contaminantes y las que más promesas realizaron para combatir el cambio climático.



La Unión Europea (UE) se presenta en el rol de líder global en el tema, con la proyección de impulsar la energía limpia y sostenible para recortar en 2030 los gases un 55% respecto a 1990 y llegar a la neutralidad de carbono a mitad de este siglo.



Ya fuera del bloque, el anfitrión Reino Unido también se propone lograr la emisión cero para 2050, en un camino que implica descarbonizar el sistema de energía para 2035.



En tanto, el actual gobierno de Estados Unidos ya no niega el cambio climático, como lo hacía el anterior, y en su primer día de mandato el presidente Joe Biden reincorporó al país al Acuerdo de París.



China, por su parte, prevé alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060 y prometió dejar de invertir en minas de carbón en el extranjero, pero tiene como desafío modificar completamente su matriz energética que sigue teniendo a ese elemento como principal combustible.



El presidente Xi Jinping no viajará a Glasgow y la suya será una de las ausencias más notables junto a la de su par ruso, Vladimir Putin. Rusia es el principal exportador mundial de gas, combustible fósil relevante para el Kremlin tanto en lo económico como en lo geopolítico, ya que le permite mantener una influencia sobre Europa



Tampoco acudirán a la cumbre el papa Francisco, quién puso al ambiente como tema central de la agenda del Vaticano.

Los países en desarrollo también llegan a Glasgow

Los países en desarrollo, entre ellos la Argentina, también llegan a Glasgow con una exigencia: quieren que los más industrializados colaboren con subvenciones, transferencia de fondos o condonaciones de deuda para alcanzar también sus metas climáticas.



El argumento es sencillo: sus poblaciones sufren de manera desproporcionada los impactos cada vez mayores del cambio de temperatura a través de desplazamientos forzosos, sequías e inundaciones, a pesar de que son los que menos contribuyen al calentamiento global.



De acuerdo a un estudio reciente de la organización británica Jubilee Debt Campaign, los países de bajos ingresos gastan cinco veces más para la deuda respecto de lo que invierten en la lucha contra el cambio climático y para la reducción de las emisiones de carbono.



Como en anteriores cumbres, los delegados de cada país mantendrán negociaciones formales e informales, mientras en paralelo la sociedad civil, activistas y académicos participarán de charlas, talleres, instalaciones y exposiciones artísticas. Mientras la cumbre de líderes durará apenas dos días, la conferencia se prolongará dos semanas.



En las calles, además, no faltarán las protestas, encabezadas por la joven sueca Greta Thunberg, para exigir que la cumbre genere acciones reales y no puras declaraciones vacías.