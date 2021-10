Remataron 200 ovejas y borregos en Dos de Mayo

domingo 31 de octubre de 2021 | 6:04hs.

En la noche del viernes, en el Parque Municipal sobre la ruta provincial N° 11 de Dos de Mayo, por primera vez en la zona Centro se realizó un remate nocturno en el cual se comercializaron más de 200 borregos y ovejas.



El gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó el predio donde se llevó a cabo el evento organizado por la Sociedad Rural de Animales Menores, el Ministerio del Agro y la Municipalidad de Dos de Mayo. Allí recorrió los puestos de los feriantes instalados en el encuentro ganadero, quienes ofrecieron productos comestibles, bebidas, artesanías, entre otras cosas.



Al ser consultado por los medios, el mandatario agradeció a los responsables de la organización del remate. “Esto, día tras día, va teniendo más colonos, más productores que se suman”, subrayó. Resaltó las mejoras en los trabajos de diversificación genética aplicados a la ganadería por parte de los productores misioneros.



Señaló además que funcionarios y autoridades provinciales se sumaron al remate para brindar acompañamiento, agradecer y dar el apoyo a los productores para que sigan con este tipo de iniciativas. “Todos los animales que ingresan aquí guardan la calidad sanitaria que corresponde, y eso no sólo da la garantía al comprador del ejemplar, sino también al consumidor futuro. La mejor transparencia la tenemos en este tipo de remates”, añadió.



Por último, remarcó el enérgico trabajo en conjunto que viene desarrollándose entre los sectores público y privado, incluso en los momentos difíciles y complejos.



Entre los funcionarios asistentes al evento estuvieron el intendente local de Dos de Mayo, José Luis Garay; el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala; el presidente de la Sociedad Rural de Misiones de Animales Menores, Gabriel Montiel y otras autoridades provinciales.



Primer remate

El remate nocturno contó con aproximadamente 200 cabezas de ejemplares de Misiones y otras provincias. Se realizó en el Parque Municipal de la localidad de Dos de Mayo que cuenta con la habilitación del Senasa como punto de remate.



En el evento hubo, además, música en vivo, patio de comidas y feria M2M de emprendedores locales. La consignataria que estuvo a cargo fue la Compañía Misionera de Hacienda. Y como dato a considerar cabe recordar que en los eventos anteriores ya se remataron 800 ovinos; sin embargo, la característica particular de esta tercera edición fue que por primera vez se realizó en un lugar distinto a la zona Sur. Estos eventos sirven no solamente para que los productores puedan vender su producción, sino que marcan precios de referencia para el mercado y eso genera importantes herramientas que fortalecen las cadenas productivas.



Además, se espera que este remate sea un punto de partida para el crecimiento de la producción ovina en la zona Centro de la provincia.