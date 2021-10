domingo 31 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El ambiente era opresivo en extremo.



Fuera de sus dos hijos menores, que parecían estar cómodos en ese clima sombrío, los pocos que entrábamos allí, esporádicamente, nunca logramos acostumbrarnos.



Ese día había desplegado más actividad que la cotidiana.



No resultó extraño que se detuviera, se sentara y se ubicara frente a él. En tal circunstancia la vi.



Estaba en el living comedor oscuro, de su casa también lóbrega.



Ella no se dio cuenta de que la observaba.



Entonces, Ada comenzó a historiar sus carencias, sus desgracias.



Enumeró, al parecer sin olvidarse de ninguna, las fallas de Antonio.



Por momentos, lo increpaba directamente tratando de movilizarlo.



Casi urgiéndole que intentara una defensa. Y…nada.



Cuando finalizó su arenga fastidiosa, se levantó con vehemencia.



Tomó la pequeña caja de pino que contenía las cenizas de Antonio y la acomodó en un rincón.



Sentí escalofríos.



Como cada vez que me encontraba cerca de ella.



Sólo atiné a desaparecer.

Marta Stella de Gasparini

La autora es docente y abogada. Premiada en poesía y cuento en Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.