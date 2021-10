Detalles del viaje en rastrojero, aventura emprendida por un grupo de amigos de San Pedro

sábado 30 de octubre de 2021 | 20:15hs.

El grupo de diez sampedrinos que se aventuró hacia el Sur de Argentina con tres rastrojeros, ya se encuentra en la localidad y compartieron con El Territorio detalles del apasionante recorrido a modo de motivar a quienes tengan ese sueño. El vehículo puso en evidencia su nobleza y permitió un recorrido de 8.157 kilómetros de alegría, emoción y satisfacción de haberlo logrado, pregonando el verdadero sentido de la amistad.

El grupo que recorrió gran parte del país revalorizando de cierta forma la industria automotriz nacional, recordando a Fernando Rico, un amigo que ya no está, estuvo integrado por: Samuel Guy, Antonio Guy, Yoni Guy, Alan Grun, Favian Benítez, German Martinez y como asistencia con una Toyota y una Sprinter Mercedes Benz, Nicolás Pellizzer, Darío Grun, Jonatan Maicá y Darío Guy.

La aventura arrancó en San Pedro, Misiones, fueron 20 días, entre el 10 y 29 de este mes, entre rutas planas, serranías, asfalto y tierra, en las cuales las máquinas mostraron resistencia, pasando por las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Buenos Aires. Las características y atractivos de cada lugar, no solo encantaron con sus paisajes, sino que pusieron a prueba la potencia de la primera pickup argentina que se bancó hasta 860 kilómetros en un mismo día.

Viaje tranquilo

Durante el recorrido, los rastrojeros funcionaron de acuerdo a lo esperado, sin fallas mecánicas graves más que algún que otro ajuste producto de la restauración realizada previa al viaje. "Las fallas mecánicas fueron por falta de experiencia al restaurar, porque falla de fábrica o por ser un auto creado hace ya un par de años no hubo, el rastrojero de Samuel, el más original no fallo, por ejemplo. Fueron pequeños ajustes en la caja, el arranque, nada que no pudimos solucionar. Se adaptaron bien a todos los tipos de ruta, les cuesta un poco las serranías y el calor, pero nada que con paciencia no vaya", reconocieron los amigos.

Si bien los vehículos de adaptaron bien, incluso en los caminos terrados como un tramo de la ruta nacional 40, ruta provincial 173 en Mendoza, la ruta nacional 23 en Río Negro, ruta provincial 13 y 23 en Neuquén, donde la nieve fue protagonista, fueron los viajeros quienes debieron hacerle frente a los cambios de temperatura entre una provincia y otra, siendo un consejo para quienes quieran emprender este tipo de aventuras, estar y llevar equipamiento para bruscos cambios en el ambiente.

"Se sabe que a medida que avanzamos hacia el sur las temperaturas pueden descender, pero realmente, resultan llamativos los cambios de temperatura, de hasta 39 grados en La Pampa y después temperaturas por debajo de dos dígitos en Villa la Angostura Neuquén y hasta nieve en Bariloche", contó el grupo, siendo en los ambientes más fríos los únicos lugares donde optaron por pernoctar en cabañas ya que las carrocerías fueron acondicionadas como dormitorios.

En el camino entre risas, nostalgia y oído puesto al buen funcionamiento del motor, la ovación de los pobladores de cada localidad donde hicieron paradas le dio un tinte especial al viaje. Fotos, videos y admiración, fue la respuesta de las personas que conocían de dónde venían y hacía donde iban a bordo del primer utilitario de carga del país. "La reacción de la gente fue sorprendente, en Santa Fe, Iván Moro se quedó con nosotros toda una tarde, contando su experiencia con rastrojero, también estaba armando uno y así varias personas hicieron referencia a alguna anécdota, mucha gente se acercó, nos ayudó sin cobrarnos nada".

"Muy satisfactorio al ver como se acercaban a preguntar y sorprenderse del recorrido y por donde anduvimos con los autos. Sabíamos que iba a ser sorprendente para algunos, pero supero la expectativa. Mucho aliento y felicitaciones de todos", concordó el grupo, destacando de esa manera el buen recibimiento que en algunos casos dejaron de hacer sus cosas para darles una mano, gestos que representan los momentos más marcantes del viaje siendo para nada menor la camaradería entre los amigos viajeros.

Y fue en base a agradable experiencia que animaron a quienes sueñan en adentrarse en las rutas más remotas del país con este tipo de aventuras, a no dudar. "En este caso son autos muy nobles, se comportan muy bien en todas las rutas, independiente a que sea con rastrojero u otro vehículo, hay que salir, problemas se van a presentar pero siempre hay gente para dar una mano y así avanzar, lo que vivimos no nos quita nadie, es un recuerdo que lo llevaremos para siempre y sirvió para fortalecer aún más nuestra amistad", aseguraron.

En cuanto al destino de los rastrojeros: "Ahora sácale a tu rastrojero a pasear en fotos", dijeron entre risas a modo de chiste los amigos, que no dejaron pasar una oportunidad para hacer bromas, pero en realidad los une una amistad envidiable y mantendrán los autos para una próxima aventura.