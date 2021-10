Lo asaltaron, persiguió y desarmó al ladrón y recuperó sus pertenencias

sábado 30 de octubre de 2021 | 8:33hs.

“La verdad no sé cómo hice ni si lo volvería a hacer. Pero creo que reaccioné así porque a pocos metros estaban mi señora y mi hijita, y me dio mucha impotencia que el ladrón entre y se lleve lo que quiere, así nomás”, reflexionó David Ramírez (26), comerciante que se enfrentó a dos ladrones que asaltaron su comercio.



El hecho se registró ayer, alrededor de las 12.10, en el local de ferretería El Palenque, ubicado en la intersección de avenidas Misiones y 8 de Septiembre de la localidad de Salto Encantado.



Horario pico y pleno centro, donde confluyen dos de las arterias más transitas del pueblo, aunque nada impidió el accionar de los delincuentes que arribaron al lugar a bordo de una motocicleta.



El acompañante se bajó y, sin quitarse el casco, ingresó al local preguntando por unas pinturas. Una vez en el interior extrajo de entre sus ropas un revólver calibre 38, apuntó al propietario y le exigió el dinero y el celular.



Con las pertenencias en su poder, el delincuente lo obligó a ingresar a una sala contigua y escapó, seguramente sin contar con que el comerciante lo seguiría.



Ramírez lo alcanzó, se trabaron en luchar y el ladrón le gatilló el arma, según afirmó después, pero la bala no salió. El comerciante logró reducirlo, le quitó el revólver y recuperó su dinero y el celular.



Con el arma apuntó al que aguardaba en la moto, aunque el conductor logró escapar, al igual que su cómplice. Todo ante la mirada de transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar y se vieron sorprendidos ante la violenta escena.



La investigación está a cargo de la comisaría local, dependiente de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, aunque al cierre de esta edición no había novedades sobre la identidad de los malvivientes.



“Dame la plata o te tiro”

Ayer por la tarde, en diálogo con El Territorio, Ramírez dio detalles del caso y reconoció que en una fracción de segundo tomó una decisión extrema que pudo haber torcido su destino y el de su familia.



“Vivo con mi señora y mi hija de tres años en el mismo local. A eso de las 12.10 mi señora me llamó para almorzar y empecé a juntar las cosas que exhibimos en la verada. En eso paró una moto, se bajó una persona con casco y preguntó por unas pinturas. Una vez adentro sacó el arma y vi que estaba engatillado. Me dijo dame la plata o te tiro”, recordó.



En principio el propietario no se resistió y le entregó alrededor de 10 mil pesos que tenía en la caja. El ladrón también le exigió el celular.



“Ahí me hizo entrar a una piecita y él salió corriendo. Sin pensar decidí seguirlo y vi que el otro lo esperaba en la moto; le alcancé y me gatilló, pero la bala no salió. Le di una trompada y quedó medio noqueado, le saqué el arma y mis cosas, y le apunté al de la moto. Sacate el casco, le decía, pero aceleró y se escapó. En eso el otro también corrió. No le seguí porque ya tenía mis cosas”, precisó.



En la lucha, además de su arma, el ladrón perdió una de sus zapatillas. Según Ramírez, tenía tonada “paraguaya”.



El comerciante también resultó con heridas leves y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo producto del enfrentamiento con el delincuente.



En tanto, se mostró aliviado porque “durante el asalto el tipo no se dio cuenta de que mi familia estaba al lado, en el mismo local, porque no sé qué hubiera hecho. Creo que por eso reaccioné y le fui a buscar. Tenía mucha bronca”.



Ya por la tarde una vecina le manifestó que vio a un hombre escondido en su terreno, quien al notar la presencia de la dueña escapó corriendo, circunstancia en que la mujer notó que le faltaba una zapatilla.