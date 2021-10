sábado 30 de octubre de 2021 | 17:00hs.

Oberá Tenis Club arrancará el miércoles su segunda temporada en la Liga Nacional. Tras un año raro por la pandemia, de jugar en burbujas y de mantener la categoría, el Celeste se prepara para un nuevo año en la elite del básquet argentino.



Con un plantel renovado y con Jonatan Treise como capitán, el club obereño dio un paso en falso en el Súper 20, en el que apenas ganó un partido.



“Queremos dar vuelta la página. No nos sentimos conformes con el resultado, ni con el rendimiento. No fue lo mejor para un inicio del proceso”, se sinceró el misionero.



Si bien el Súper 20 no era el objetivo principal de OTC, el golpe para el plantel fue duro, aunque Treise confía en revertir esa imagen.



“La autocrítica está siempre, tuvimos algunas ausencias en el armado del equipo. Algunos tuvimos otro tipo de rol y quizás se desvirtuó para algunos, pero lo cierto es que sabemos muy bien que tenemos que lograr otros resultados. Ahora tenemos otras ilusiones y estamos con energías renovadas. Empieza la parte más linda y larga. Tenemos que estar concentrados”, avisó el capitán celeste.



Si bien Treise aclaró que puede sonar a excusa lo del armado del plantel, comentó que es algo que puede suceder durante la temporada y que tienen que estar preparados para eso.



“Tenemos que ir cubriendo lugares, porque puede pasar durante el torneo. Sentimos que estamos dando pasos hacia adelante”, expresó el base.



Todo por demostrar

“Tenemos un plantel con mucho para desarrollar. El Súper 20 no fue ni un cuarto de lo que queremos demostrar. Será otro OTC por el tiempo de trabajo y eso lleva su tiempo. Queremos demostrar con pasos hacia adelante”, analizó Treise en cuanto a lo que se viene.



Tras terminar su participación en el Súper 20, el Celeste se enfocó en Peñarol, su primer rival en la Liga Nacional y en “ganar volumen de juego”.



“Vamos a enfrentar a un equipo histórico como Peñarol. Tenemos que tener las herramientas necesarias para volcar el partido a nuestro favor”, expresó el capitán.



El conjunto marplatense tuvo una mejor racha en el Súper 20, en el que ganó cinco juegos, aunque no logró meterse en la etapa final.



Luego del debut del miércoles ante Peñarol (desde las 21), OTC se medirá con Ferro el próximo viernes y llegará el momento del debut absoluto en Misiones por la Liga Nacional, que será el lunes 8 a las 22 en la Capital del Monte y ante Quimsa.



Treise confió que “hay que tomarlo como un premio al esfuerzo, a lo que se ganó en buena ley”. “De poder recibir a grandes protagonistas del último tiempo en la competencia. Van a venir planteles competitivos y tenemos que disfrutar desde adentro”, agregó.



Para el final, el capitán aseguró que “para mí es algo hermoso, vestir la camiseta de un club misionero”, pero reconoció que “vine a cumplir una expectativa, tengo mucho por dar, tanto a nivel club como personal”.