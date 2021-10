Última sesión ordinaria con despedidas en la Legislatura

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:04hs.

La Cámara de Diputados de Misiones culminó en la madrugada de ayer la última sesión donde se aprobaron numerosas leyes y se instituyó una distinción para veteranos y excombatientes de Malvinas; se crearon programas para la concientización sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo, entre otras y también representó la despedida de muchos legisladores, al concluir este año mandatos. En rigor, hay 20 legisladores que desempeñarán sus cargos hasta el 10 de diciembre, cuando serán reemplazados por los electos en el mes de junio.



Por el Frente Renovador de la Concordia, dejan sus bancas Mariela Aguirre, Marta Bragañolo, Roque Gervasoni, Orlando Revinski, Natalia Rodríguez, Mario Ruhmling, Rossana Franco y Julio Barreto. Da la particularidad que también cumplen mandatos Martín Cesino y Rafael Pereyra Pigerl, pero ambos fueron reelectos. En tanto, por el Partido Agrario y Social (Pays), vencen los mandatos de Giuliana Perini, Isaac Lenguaza y Jorge Páez.



Por la UCR, terminan mandato Javier Mela, Anita Minder y Gustavo González. También Ariel “Pepe” Pianesi, aunque fue reelecto. Por Juntos por el Cambio, se despidieron de sus bancas Miguel Ángel López Vedoya y Fernando Mudry. Lo mismo que la diputada Liliana Rodríguez, del partido Libertad, Valores y Cambio.



Los que siguen

En cuanto a los que seguirán como legisladores se encuentran Cesino quien al ser reelecto irá por otros cuatro años lo mismo que Pereyra Pigerl. Se suman Sonia Rojas Decut, Mario Vialey, Mabel Cáceres, Ceferino Rodríguez, Antonia Suzel Vaider. Además de Norma Sawicz, Jorge Lezcano, Karen Fiege y Rolando Roa.



Por Juntos por el Cambio, Ariel Pianesi -también renovó su banca-, Mikaela González Coria, Germán Kiczka, Lilia Torres, Horacio Loreiro y Gladys Haydeé Cornelius. En tanto que, por el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria, se preparan para ocupar sus bancas Santiago Mansilla, Blanca Álvez y Martín Sancho.



En la sesión que se extendió hasta la 1.35 de la madrugada del viernes, el presidente de la Legislatura Carlos Rovira hizo un repaso de lo realizado y destacó la labor de quienes están concluyendo mandatos y los que serán incorporados. “Cumplir un mandato es la expresión suprema de la democracia”, sostuvo.



Allí detalló lo realizado en medio de la pandemia. “Significó una toma de decisión, no solamente en tiempo y forma, sino haber transferido absolutamente toda la agenda pre pandemia y haberle sumado una carga que hoy debo expresar el orgullo con toda claridad. No existe parlamento en el país que con 13 reuniones haya aprobado 91 leyes de la naturaleza que hemos aprobado, más de 1.500 asuntos, entre sanciones en todas las comisiones de esta Cámara y lo que es más importante, la mitad de esas 91 leyes, históricas con un récord histórico de sanciones ha sido de legisladores mandato cumplido. Esto no ocurrió nunca en la historia de este Poder Legislativo de la provincia”.