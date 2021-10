Acuerdo para que Defensa del Consumidor siga funcionando

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Finamente hubo un acuerdo entre el presidente del Concejo Deliberante, Jorge López, y el director de Comercio Interior, Subsecretaría de Comercio e Integración, Carlos Alejandro Gastón Maceda, para que la delegación de Defensa del Consumidor continúe con su trabajo habitual hasta tanto se realice un nuevo convenio.



El jueves 28 de octubre se conoció la decisión en cuanto a que la oficina de Defensa del Consumidor, que depende tanto administrativa como económicamente del Concejo Deliberante, dejaría de realizar trámites administrativos y sólo asesorará a los consumidores acerca de cómo realizar los trámites y denuncias en la oficina de Posadas.



La decisión del Concejo radicaba en el costo que significaba el funcionamiento de la oficina. De acuerdo a los datos recabados por este matutino, rondaría los 4 millones de pesos anuales, que eran una carga onerosa para el cuerpo legislativo.



Además, ya desde el año 2012 se estableció mediante ordenanza que la oficina sólo serviría para los reclamos de habitantes de Eldorado y que se deberían firmar convenios con los municipios que quisieran hacerlo para receptar denuncias de los vecinos de esas localidades, pero nunca se firmó ningún convenio y aproximadamente el 50% de las denuncias son de habitantes de otras localidades.



Al conocerse la noticia diversos sectores manifestaron su preocupación, entre ellos la Asociación de Abogados del Alto Paraná, quien manifestó que la situación originaría “un grave perjuicio, en primer lugar a los consumidores y a los abogados que allí tramitan los mandatos de sus clientes”.



Por ello, solicitó “a las autoridades del área, tomen carta en asunto y revean la situación, dejándose sin efecto la medida y que se restablezca al estado anterior el funcionamiento de la Oficina de Defensa del Consumidor”.



Por su parte Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior, subsecretaría de Comercio e Integración, también manifestó su preocupación por la situación planteada con duros cuestionamientos al Concejo Deliberante por la decisión tomada.



“Eldorado no tiene más un lugar donde hacer denuncias, por decisión del presidente del Concejo Deliberante. Es una decisión política”, sostuvo.



Agregó que la oficina “no es un gasto, sino una inversión en garantizar el derecho que tienen los consumidores. Los llamados gastos de las oficinas de la provincia van a Rentas Generales, son soportadas por el presupuesto de la provincia”.



Tras la tensa situación, desde el Concejo Deliberante se realizaron contactos con Garzón Maceda a fin de solucionar la situación, y se llegó al consenso de que la oficina continúe funcionando normalmente, hasta tanto se analice un nuevo convenio, donde desde el Concejo Deliberante se pretende que parte de los gastos del funcionamiento de la delegación sean cubiertos con recursos provinciales.



Los inicios

El convenio firmado para la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor data del año 2008 y desde sus inicios dependió, tanto organizativa como presupuestariamente del Concejo Deliberante de la ciudad.



Con el paso del tiempo fue consolidando su accionar llegando a ser referente no sólo de Eldorado sino de distintas localidades del norte de la provincia desde donde acudían los vecinos a realizar las denuncias o quejas por lo que consideraban vulneraba sus derechos como consumidores. Así se recibían denuncias de personas de Bernardo de Irigoyen, Pozo Azul, Andresito, San Pedro, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Wanda y Colonia Delicia.



El procedimiento que lleva a cabo es recepcionar los reclamos, realizar las notificaciones de las actuaciones a los sectores afectados, denunciante y denunciado, y convocar a una audiencia de conciliación donde se intenta llegar a un acuerdo entre las partes.



En caso de no llegar a un acuerdo las denuncias son elevadas, mediante un sumario, a la Delegación Posadas.