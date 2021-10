Con otras prioridades

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Boca recibirá esta noche a Gimnasia (LP) por la 19ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de un triunfo que tranquilice las aguas xeneizes en una campaña que lo tiene lejos del puntero River, y con la cabeza en la Copa Argentina para poder clasificar a la Copa Libertadores.



El partido se jugará en La Bombonera desde las 20.15, con arbitraje de Ariel Penel y TV a cargo de Fox Sports.



Golpeado tras la derrota por 2-0 ante Vélez el domingo pasado de visitante, el equipo que dirige Sebastián Battaglia comienza a arrastrar la deuda de no responder en las “paradas bravas”, como fue la derrota ante River en el Monumental (2-1) y en la fecha pasada ante un buen conjunto como el del barrio de Liniers.



Por eso todos piensan en el cruce del 3 de noviembre ante Argentinos en Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina, algo que el “mundo Boca” observa con expectativa y también preocupación, porque el acceso a la Libertadores 2022 no parece tan sencillo sabiendo que en la otra llave están Godoy Cruz y Talleres.



En ese contexto, Boca necesita de un triunfo ante el Lobo como para volver a prenderse entre los que suman puntos en la tabla general para poder llegar de manera directa al principal torneo continental, en donde suma 52 unidades, una menos que Talleres (que por ahora clasifica y deja afuera al xeneize) y dos puntos más que Lanús.



Con algunos lesionados en el horizonte y el crucial choque ante el Bicho, el DT boquense hará algunos cambios y buscará también mejorar el funcionamiento de su equipo, algo que hasta ahora no ha conseguido de forma continuada.



Los cambios en el primer equipo boquense serán la vuelta de Luis Advíncula por Marcelo Weingandt (quien se operará de la luxación de su hombro derecho), Carlos Zambrano por Marcos Rojo (contractura en el gemelo), el misionero Esteban Rolón por Jorman Campuzano (desgarrado), Cristian Medina por Juan Ramírez (molestia en un tobillo), Edwin Cardona por Rodrigo Montes (táctico) y Norberto Briasco por Cristian Pavón (será preservado para el partido de la Copa Argentina).



Cabe mencionar que Sebastián Villa, indultado por la dirigencia de Boca, convirtió ayer el gol de su equipo y Eduardo Salvio, recuperado de la operación en la rodilla izquierda por una rotura de ligamentos, reaparecieron en la reserva xeneize que empató 1-1 ante Gimnasia (LP).



Juega el escolta

Por otra parte hoy se jugarán otros cuatro partidos: Arsenal-Sarmiento (J), Platense-Atlético Tucumán, Banfield-Vélez y Talleres (C)-Huracán.



Sin dudas el duelo estelar se dará en Córdoba. Talleres, perseguidor inmediato de River, buscará volver al triunfo luego de tres partidos, cuando reciba al ascendente Huracán, que viene de dos importantes triunfos, en el estadio Mario Alberto Kempes.



El juego comenzará a las 18, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports.