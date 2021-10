Familiares de Vilma Mercado juntan fondos de cara al juicio

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:03hs.

A tan solo días del inicio de juicio oral y público por el femicidio de la joven estudiante Vilma Mercado, la familia organizó una rifa para recaudar fondos y así ayudar económicamente a dos testigos citados por la Justicia que no están en Misiones. La familia tomó un préstamo para asegurar el viaje de los testigos y lo recaudado será para pagar parte del traslado.



El juicio oral y público por la causa Vilma Mercado tiene previsto cuatro jornadas a realizarse entre el lunes 1 y el 8 de noviembre, ocasión en que deberán presentarse varios testigos de la causa, principalmente policías, peritos y familiares, tanto de la víctima como del acusado.



Se espera que los padres de la joven puedan declarar en la primera jornada.



En este contexto, desde la organización Mujeres Autoconvocadas Iguazú solicitaron ayuda al municipio con los pasajes y además llevan adelante una venta de pollos para acompañar a la familia en este difícil momento.



Sin embargo, surgieron otros problemas luego de las citaciones: “Hay dos testigos que están en Corrientes y deben venir, pero no tienen condiciones. Nosotros trabajamos pero tampoco tenemos condiciones de pagar esos pasajes, entonces tomamos un crédito y comenzamos con la rifa. Con parte de lo recaudado vamos a pagar es préstamo”.



La rifa tiene un valor de 200 pesos el número, tiene como premios un set matero, un esmaltado permanente de uñas y un premio sorpresa. Se sorteará el próximo 15 de noviembre (para colaborar comunicarse al 3757-439092 o 3757-670722).



La causa de femicidio tiene como único imputado al soldado Leandro Carlos Villar que se encuentra detenido e imputado por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de homicidio agravado criminis causa, alevosía y femicidio”, figura bajo la cual es pasible de ser condenado a la pena de prisión perpetua (35 años de prisión efectiva).



El caso Vilma comenzó a investigarse como una desaparición de persona, ya que la joven había salido de su casa en el barrio Las Orquídeas de Iguazú el miércoles 23 de octubre de 2019 y nunca regresó. Al día siguiente su familia radicó la correspondiente denuncia.



A partir de ahí, los pesquisas fueron tratando de reconstruir los últimos pasos de la muchacha y así obtuvieron el dato de que esa noche ella tenía previsto encontrarse con un joven. Vilma les contó esto a sus compañeras, pero no reveló la identidad del sujeto y después de ello su WhatsApp estuvo en línea por última vez el jueves 24 a las 00.05.



Finalmente, los investigadores pudieron determinar quién era el muchacho y se trataba del soldado imputado, quien en esa primera entrevista con la Policía -aún como testigo- tuvo contradicciones en su relato, pero además de ello hubo otros elementos que lo dejaron definitivamente bajo la lupa: lesiones en sus manos y un chip de teléfono.



La muchacha fue encontrada finalmente el viernes 25. Tenía los pies atados con una soga y el rostro encintado, lo cual la terminó asfixiando y provocando la muerte, según estableció la autopsia.