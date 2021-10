Desestiman presunto rapto de niña de 7 años

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Una denuncia de suma gravedad, unos vecinos que reaccionaron y buscaron justicia por mano propia. Fotos, videos y escraches que derivaron en una investigación judicial que, contrario a lo que se pensaba, terminó por descartar la presencia de algún delito con la propia declaración de una persona clave.



La secuencia ocurrió en la localidad de Puerto Iguazú y tiene como protagonistas a un hombre de la comunidad guaraní que fue detenido, luego de ser acusado de raptar a una niña de 7 años en el barrio Mbocay.



Todo empezó a desarrollarse cerca de las 21.30 del sábado pasado. Como informó este medio, oportunamente, en el barrio fue convocada la Policía en razón de que una mujer de 66 años caminaba con su nieta de 7 años hasta que, en cercanías a un arroyo, apareció un sujeto y quiso tomar a la pequeña por la fuerza y llevarla a una oscura zona de tacuaras.



La mujer describió al agresor como un hombre de baja estatura, tez morocha y cabellos negros que vestía una remera negra y pantalón negro. Dijo que cuando notó lo que estaba sucediendo empezó a gritar y pedir ayuda, razón por la que fue asistida por los vecinos del lugar.



Los habitantes de la zona rápidamente intervinieron en el hecho y retuvieron al señalado. Lo ataron a un árbol con un tensor de cable de fibra y en ese momento le tomaron fotos y videos que se viralizaron en la localidad de las Cataratas. También, dijeron las fuentes, lo agredieron físicamente.



Sin embargo, en un descuido el hombre pudo liberarse y huyó con dirección a la aldea Fortín Mbororé. Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y tomaron conocimiento de lo sucedido, recepcionando incluso los materiales audiovisuales captados por la comunidad. Un médico policial revisó a la niña y determinó que no tenía lesiones visibles.



Finalmente al otro día, en horas de la tarde, los uniformados apresaron a un sospechoso con las características del agresor. El sujeto fue alojado en una celda a disposición del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Martín Brites.



Giro en la investigación

Sin embargo, todo cambió con la declaración testimonial en sede judicial de la abuela de la menor. “Él no hizo nada”, expresó la mujer, quien aseguró que todo se trató de una terrible confusión.



Al detalle, expresó que iba caminando con la niña hasta que el hombre apareció desde la oscuridad y se acercó a la menor, tocándole la cara y diciéndole algo en el idioma guaraní. Admitió que en ese momento se asustó y agarró un palo, pero el hombre inmediatamente empezó a correr.



Insistió que el implicado no le hizo nada a la nena, pero los vecinos - al escuchar los gritos- acudieron y, pensando que era un abusador, lo atraparon. La mujer aseguró que les dijo que lo suelten y que éste no había dicho nada, pero los vecinos no entraron en razón y la situación se volvió cada vez más grande.



Incluso, en determinado momento quienes retuvieron al hombre le reprochaban a la mujer que lo estaba encubriendo.



Con esta declaración, la Justicia decidió liberar al hombre, quien en la audiencia indagatoria había negado las acusaciones, diciendo que no hizo nada.



Sobre estas falsas acusaciones, fuentes del caso dijeron que aún no hizo ninguna denuncia contra quienes lo agredieron, y no saben si está en su planes hacerlo.