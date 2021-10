Supermercados temen faltantes en el mejor momento de ventas en Misiones

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Después del coronavirus, el término que más circula en el mundo y hace temblar a los gobiernos es desabastecimiento. Como consecuencia del período de aislamiento muchas fábricas cerraron y no todas volvieron a la normalidad. Representa una de las causas, aunque hay muchos elementos en juego. En el mundo, desde China a Europa o Estados Unidos, estiman que tendrán una Navidad con menos productos disponibles. Es que están aguardando que los buques cargueros distribuyan mercaderías, desde productos electrónicos a juguetes. Hay una sobreoferta de demanda y una limitada capacidad de respuesta para el abastecimiento, sumado a los crecientes aumentos en el costo del flete marítimo.



A estos factores, la Argentina le sumo dos aspectos más determinantes: las trabas a la importación para evitar mayor salida de dólares, que ya afecta a la producción y ahora el congelamiento de precios.



Tal como observó ayer Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) respecto a la faltante de cubiertas para tractores y camiones; más la falta de productos que vienen del exterior como chips o piezas electrónicas. “Arrastramos la imposibilidad de importar, productos terminados como cubiertas, mucha complicación para acceder a algunas materias primas”, indicó de su lado Sergio Bresiski, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas.



Lo mismo sostiene Carlos María Beigbeder, gerente de distribuidora Jotabe: “Los faltantes de productos son de antes, no de ahora”.



Allí indicó que los inconvenientes en el país surgen, por un lado, por la cuestión inflacionaria en la dificultad que tienen para reponer ante los constantes cambios de precios y también para explicar los límites que impone el Banco Central para cuidar los dólares. Explicó de una manera didáctica. Para tener las góndolas abastecidas de vinos, se requieren la materia prima que puede ser elaborado en el país, pero además para el envasado, como las botellas y hasta los corchos que son importados. Todo está encadenado.



El otro aspecto que observa Bresiski, es que el desabastecimiento mundial se da en medio de la inflación y en un intento por evitar más subas de precios. Con ese objetivo, la Nación estableció el congelamiento de precios de productos de consumo diario. “En provincias como la nuestra, el efecto inmediato es el desabastecimiento”, había advertido y reiteró ayer la Confederación Económica de Misiones (CEM) respecto de la consecuencia que tendría esta medida nacional, a la que Misiones no adhiere, pero que se aplica igual en algunos comercios.



“No creí que se iba a dar, porque el precio máximo genera desabastecimiento y empezamos a ver”, añadió Bresiski. Efectivamente se comenzó a observar en Posadas, limitantes de algunos productos en algunos supermercados. Como establecer cupos por persona para comprar por ejemplo aceite, ya que cada tanto suele establecerse para una distribución más equitativa; también se establecieron limitaciones para adquisión de bebidas alcohólicas como cerveza, de hasta un pack de seis unidades. Por ahora, según el sondeo realizado por este matutino, no es una cuestión general, pero son las primeras señales de alerta.



De hecho, el presidente de la Cooperativa de Almaceneros Ismael Ortigoza afirmó que por el momento vienen reponiendo y comercializando de manera normal las mercaderías. Indicó que se observaron algunos faltantes de manera transitoria como lácteos o quesos, pero que el resto de los productos se consiguen con cierta normalidad.



También indicó la particular situación que tienen la mayoría de los almacenes que dependen para abastecerse de las casas mayoristas, quienes determinan los precios. Indicó que a partir de ahí establecen un margen para sus ganancias.



Beigbeder, a su vez, planteó que el congelamiento de precios “agravará las faltantes, porque a la larga ninguna empresa –ante la inflación- podrá sostener esos precios porque nadie trabaja perdiendo plata”, dijo en declaraciones a Radioactiva. “Si no es rentable simplemente -la empresa- deja de fabricar y eso hace que no hayan productos; ya experimentamos esta situación”. Como para dar cuenta de lo que viene sostuvo: “Toda la semana recibimos la información de que aumenta. Ya en forma previa -al congelamiento- se registraron aumentos de hasta un 15 % y por lo tanto aumentó todo”.



En medio de la alta demanda

La amenaza de un creciente desabastecimiento en especial en las góndolas de los supermercados, se produce con los mejores números que venía registrando Misiones (ver: Gráfico). Es que en medio del debate de los alcances del control de precios en el país, se conocieron cómo fueron las ventas registradas en supermercados. A nivel acumulado del período enero-agosto 2021, son catorce las provincias que registraron alzas reales. Misiones se encuentra a la cabeza, con una expansión real del 11,1%, siendo además la única con subas de dos dígitos. Es lo que detalló en un informe privado brindado por Politikon Chaco, que es una consultoría política, económica e institucional.



El promedio nacional muestra, por su parte, una caída real acumulada del 0,5% en los primeros ocho meses del año. Al repasar los resultados en todo el país, recuerdan datos del Indec que da cuenta de las ventas totales a nivel nacional en supermercados, medidas a precios corrientes, fueron por $124.841,7 millones en agosto, que representa un incremento del 55,3% respecto del mismo mes del año anterior. A su vez, al medir a precios constantes (deflactadas por el Índice Precios Implícitos de Indec), las ventas tuvieron una suba real del 4,5% interanual, siendo así la tercera suba real consecutiva, mejorando los resultados respecto de los meses previos. Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del 2021, el resultado en términos reales muestra que está todavía 0,5%% por debajo de igual período 2020. Además, comparado con igual período de 2019, las ventas, por el contrario, están 1% por encima.

Los mayores incrementos durante agosto

De acuerdo al estudio privado, medidos por grupo de artículos, los mayores incrementos en este mes se observaron en “alimentos preparados y rotisería” (+32,4% real). Le sigue “indumentaria, calzados y textiles para el hogar” (+20% real) y “carnes” (+15,2% real). El rubro de “almacén”, por su lado, continúa siendo el que concentra el mayor volumen de ventas, participando del 28% del total, y tuvo un crecimiento del 1,5% real interanual; el primero tras seis meses de caídas en este punto, detalla Politikon Chaco.

