Suman 37 nuevos horarios de colectivos de media distancia

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:05hs.

A partir de la queja que tanto pasajeros como empresarios realizaron al reclamar mayor frecuencia de trasporte de media distancia, ayer se conoció la nueva disposición que autoriza la incorporación de más líneas.



A través del documento emitido por la subsecretaría de Transporte de la Provincia, se suman 37 horarios a distintos destinos provinciales y correspondientes a diferentes empresas. No obstante, se aclara que se deberá seguir cumpliendo con los protocolos preestablecidos con anterioridad.



Si bien ayer aún no se había publicado la disposición en el Boletín Oficial de la Provincia, se haría lo propio en los próximos días, con lo cual tomaría vigencia la normativa.



Nuevas líneas

De esta forma, a partir de la disposición firmada por el subsecretario de Transporte René Kegler, se suman 10 nuevas líneas a la empresa Singer. A los horarios que venían funcionando hasta ahora se incorporan dos salidas desde 25 de Mayo a Posadas: a las 4 de la mañana y a las 14 horas. Para el regreso de la capital provincial a dicho municipio se suma a las 10.10 y a las 18 horas. Asimismo, en la ruta Oberá-Posadas se añaden los horarios de 6.45, 11.30 y 12.45, mientras que a la inversa a las 5, 9 y 11 horas.



La firma Kruse agrega una línea de ida y vuelta de Bernardo de Irigoyen a Eldorado. A las 5.15 a la ida y 16.30 para la vuelta, pasando en ambos casos por San Pedro y Pozo Azul.



La empresa Horianski suma dos líneas a sus habituales destinos: De Posadas a Puerto Iguazú a las 12.30 y viceversa a las 9.45 de la mañana; mientras que de Posadas a Eldorado a las 20 y en sentido contrario, a las 4.15 horas.



De la misma manera, Expreso Prox incorpora varios horarios a la línea Oberá-San Vicente. De ida, a las 10.45 y 17.15; mientras que para volver a la Capital del Monte, a las 5.20 y 14.20.



El servicio de Kenia, por su parte, se amplía con el destino San Vicente-San Pedro a las 930 de ida y 1330 de vuelta.



La firma Henning es una de las más conocidas por transitar las colonias de la zona centro. En esta oportunidad, se incorporaron horarios de Colonia Tacuara a Oberá a las 555 y viceversa a las 13. De igual forma, se añadió el tramo Reforestación-Oberá a las 635 y el regreso a las 11. Además se sumó un horario al servicio que hace circunvalación Oberá, pasando por Colonia Alberdi, a las 7.30.



Más conexión a Iguazú

Carlos Martignoni había sido uno de los empresarios que expresó su malestar por la falta de colectivos. En diálogo con este medio, había reclamado por dos destinos, los cuales fueron autorizados con esta nueva disposición. De esta forma, la empresa Martignoni recorrerá de Posadas a Iguazú a las 9.30 y de regreso a las 16.30; en tanto, de Posadas a San Pedro a las 4 de la mañana y de San Pedro a la capital, a las 10.20 horas.



Además de la mencionada empresa Martignoni, hay otras firmas que sumaron más conexiones a Puerto Iguazú, por la demanda que tiene el destino. Así, Crucero del Norte añadió un servicio más con una línea más saliendo de Posadas a las 11.45 y regresando a la 1 de la mañana.



Águila Dorada agregó el recorrido que sale de Posadas a las 11.35 y regresa a las 0.30, pasando además por Leandro N. Alem, Andresito y Wanda.



También así la empresa Asociadas Central Argentino y El dorado Servicios, tendrá una línea de Posadas a Iguazú a las 4.30 y viceversa a las 10 de la mañana.



Los reclamos

Los pedidos devinieron del regreso de las clases y las actividades laborales presenciales, que devolvieron el cotidiano movimiento a la población. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el transporte público interurbano, que se vio disminuido sin volver a los horarios habituales previos al Covid-19.



La falta de líneas en ciertos horarios se sintió principalmente en las colonias, puesto que muchas quedaron al borde de la desconexión total. Por eso, los vecinos pidieron que regresen las frecuencias, teniendo en cuenta que muchos de ellos tomaban colectivos para ir al hospital o para trabajar, por lo que debieron buscar alternativas mucho más costosas para cumplir con las tareas diarias, como el uso de remises.



Además de los pasajeros, también los empresarios del sector advirtieron que hay mucha demanda y los servicios son escasos, lo que además de perjudicar a los pasajeros, también damnifica a las empresas, puesto que deben transportar a menor cantidad de gente y vender menos pasaje. Desde algunas firmas indicaron encontrarse trabajando hasta al 50 por ciento de la capacidad.



Si bien se indicó que no hay recorridos o servicios que hayan cesado totalmente en su actividad, la disminución de frecuencias hace que las esperas para los pasajeros pueda ser más extensa de lo debido.



También así se trabaja en ampliar las frecuencias y disponer de refuerzos, principalmente para los recorridos hacia los establecimientos educativos, puesto que desde que se ampliaron las burbujas y se volvió a la presencialidad plena, se incrementaron las demandas.

En cifras

50% Era el porcentaje de micros en ruta que venían teniendo algunas empresas de transporte pese al regreso de la presencialidad.

4 Nuevos servicios conectan Posadas con Puerto Iguazú, ida y vuelta, debido a la creciente demanda que existe hacia la ciudad turística.